Altdorfer Open-Air-Kino kommt gut an Freiluft Film Altdorf zählte heuer rund 600 Besucherinnen und Besucher.

An vier Abenden wurde der Unterlehn zum Openair-Kino umfunktioniert. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 21. August 2019)

(eca) Während vier Abenden lud das Cinema Leuzinger zum Open-Air-Kino ein. Dafür wurde am Zeughaus in Altdorf eine riesige Leinwand installiert, auf der vom 21. bis 24. August abends ein Spielfilm gezeigt wurde.

Die Kino-Fans liessen sich nicht lange bitten und erschienen zahlreich. Rund 600 Eintritte zählten die Organisatoren an allen vier Abenden, sagt Patrick Dal Farra, OK-Präsident von Freiluft Film Altdorf, auf Anfrage unserer Zeitung. Am meisten Publikum lockten die Tragikomödien am Freitag- («Blinded by the Light») und am Samstagabend («Late Night») an, gefolgt vom autobiografischen Film «The White Crow» von Donnerstag und dem französischen Streifen «Un Homme Presse» vom Mittwoch.

Perfektes Wetter fürs Open-Air-Kino

Dass das Open-Air-Kino heuer deutlich mehr Besucher verzeichnete als im vergangenen Jahr, führt Dal Farra auf das Wetter zurück. «Im vergangenen Jahr hat es die vier Tage durch geregnet. Heuer war es windstill und trocken, für uns also perfekt.»

Das OK von Freiluft Film Altdorf sei glücklich und freue sich bereits auf die nächste Austragung im Sommer 2020, wenn Cinema Leuzinger bereits zum 28. Mal zum besonderen Kinoerlebnis unter freiem Himmel einladen darf.