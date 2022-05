Indischer Kardinal feiert Heilige Messe in Altdorf

Kirche Indischer Kardinal kommt zu Besuch nach Altdorf Der Grosserzbischof Baselios Cleemis wird am Samstag, 28. Mai, in Bruder Klaus, tags darauf in St. Martin die Heilige Messe feiern. 27.05.2022, 05.00 Uhr

Im Rahmen seines Aufenthalts in der Schweiz vom 20. Mai bis am 5. Juni macht der indische Kardinal Baselios Cleemis, Grosserzbischof der syromalankarischen Kirche aus Trivandrum, auch in Altdorf Halt. Am Samstag, 28. Mai, wird er in Bruder Klaus um 16.30 Uhr die Heilige Messe feiern, am Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr in St. Martin.