Kanton Uri Landeskirche will, dass Firmen weiter Steuern zahlen Am 30. Juni entscheidet der Landrat darüber, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft wird. Für die Landeskirche Uri wäre das ein schmerzhafter Verlust. Schon heute schwinden die Steuereinnahmen, weil immer mehr Katholiken austreten. Anian Heierli 10.06.2021, 05.00 Uhr

Kritiker nennen sie «Zwangsspende». Die Kirchensteuerpflicht für juristische Personen – Unternehmen, Stiftungen oder Verbände – ist so manchem liberalen Geist ein Dorn im Auge. Aktuell wird schweizweit immer wieder über deren Abschaffung diskutiert. Zurzeit auch im Kanton Uri (wir berichteten). Landrat Ludwig Loretz (FDP, Andermatt) fordert in einer Motion, dass Firmen künftig freiwillig entscheiden dürfen sollen, ob sie die Kirchensteuer zahlen. Seine Argumentation: Es geht dabei um die Glaubensfreiheit, die in der Bundesverfassung verankert ist. Er wünscht sich auch mehr Transparenz darüber, was die Kirche mit dem Geld macht. Loretz verweist auf das Wallis. Dort gibt es ein alternatives Finanzierungsmodell: Im Kantonsbudget sind Kontostellen integriert, die auch die Leistungen der Kirchen abdecken. Über die Motion entscheidet der Landrat in seiner Junisession.

Gunthard Orglmeister Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Juni 2021)

Diese Haltung zur fehlenden Transparenz kann Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrats Uri, nur bedingt nachvollziehen. «Die Rechnung und das Budget der Kirchgemeinden sind öffentlich», sagt er auf Anfrage. Das sei auch bei der Landeskirche der Fall. «Jeder, der sich dafür interessiert, kann es nachschauen.» Tatsächlich findet man die entsprechenden Zahlen mit wenigen Klicks online. So schloss die Rechnung der Römisch-Katholischen Landeskirche Uri 2020 mit einem kleinen Minus von 10'450 Franken ab, dies bei einem Aufwand und Ertrag von je rund 1,3 Millionen Franken.

Grossteil bleibt bei Kirchgemeinde

In Uri ist es so, dass sowohl die Steuern der privaten Personen wie auch der Unternehmen von der Kirchgemeinde erhoben werden. Orglmeister betont, «dass der grösste Teil der Einnahmen – rund 85 Prozent – innerhalb der Kirchgemeinde bleibt.» Dort wird dieses Geld beispielsweise für den Erhalt der Liegenschaften verwendet oder für die Löhne von Seelsorgern, Sakristanen, Katecheten und Sekretariatsmitarbeitern.

Die übrigen 15 Prozent fliessen an die Landeskirche, wo es laut Orglmeister zum Finanzausgleich kommt. Finanziell schwächere werden von stärkeren Kirchgemeinden unterstützt. Die verbleibenden Mittel der 15 Prozent werden beispielsweise für die Ausbildung von Katecheten, den Religionsunterricht am Kollegi oder die Jugendseelsorge verwendet. Auch dürfen Organisationen wie die Pfadi und Blauring/Jungwacht sowie das Hilfswerk der Kirchen Uri auf die Unterstützung der Kirche zählen.

Direkt nach Rom fliesst nichts

Ein weiterer, verhältnismässig marginaler Teil der Einnahmen geht an das zuständige Bistum Chur, zu dem das Generalvikariat der Urschweiz gehört. Direkt nach Rom fliesst nichts. «Darüber entscheiden wir jeweils punktuell», erklärt Orglmeister. «Im nächsten Herbst wird darüber diskutiert, ob sich die Landeskirche Uri an der Sanierung der Kaserne der Schweizergarde in Rom beteiligt.»

Am Mittwoch wurden die Mitglieder des Grossen Landeskirchenrats vereidigt. Die Kirchensteuer war nicht offiziell Thema. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Juni 2021)

Für ihn ist klar: «Die Kirche macht sehr viel im Sozialbereich. Es werden ältere Personen oder Menschen am Rand der Gesellschaft betreut.» Vieles davon basiere auf Freiwilligenarbeit. Was also würde passieren, wenn die Kirchensteuer wegbricht? «Wenn uns das Geld fehlt, um solche Projekte anzustossen, müssten es der Kanton und die Gemeinden übernehmen. Vermutlich wären die anfallenden Kosten dann deutlich höher, weil die Ehrenamtlichkeit fehlt.»

Schon heute geht die Tendenz dahin, dass die Steuereinnahmen der Urner Kirchgemeinden schwinden. Das hängt mit den Austritten von Privaten zusammen. «Im Jahr sind das in Uri zwischen 100 und 300 Personen», sagt Orglmeister. Seine Erklärung: «Die Kirche steht immer weniger im Mittelpunkt der Gesellschaft. Wenn der Anknüpfungspunkt fehlt, sinkt auch die Motivation für die Steuer.» Bei vielen ist wohl die «lästige» Steuer der Grund für den Austritt. «In Neuenburg und Genf beispielsweise ist diese für Private freiwillig», so Orglmeister. «Parallel dazu gibt es dort deutlich weniger Austritte als in anderen Kantonen.»

Der Anteil der Steuereinnahmen von juristischen Personen macht in Uri im Jahresmittel rund fünf bis zehn Prozent aus. Orglmeister dazu:

«Für die Kirche wäre eine Annahme der Motion deshalb aus finanzieller Sicht ein sehr schmerzlicher Verlust.»

Vor allem folgenden Punkt will der Präsident des Kleinen Landeskirchenrats nochmals mit Nachdruck betonen: «Die Kirchensteuern juristischer Personen sind ein Beitrag der Allgemeinheit für die Leistungen der Kirche für die Gesellschaft. Davon profitieren alle, unabhängig davon, ob sie der Kirche angehören oder nicht.»