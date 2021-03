Klage Wegen abgesagter Coronademo in Altdorf: Veranstalter ziehen vor Bundesgericht Die Urner Sicherheitsdirektion hat entschieden, dass es am 10. April nicht zur Grossdemo gegen Coronamassnahmen in Altdorf kommt. Nun reichen die Veranstalter der Kundgebung zwei Beschwerden ein: Dem Kanton und dem Bundesgericht. Florian Arnold und Anian Heierli 31.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es hätte die grösste Demonstration gegen Coronamassnahmen werden sollen, die es in der Schweiz gegeben hat. Bis zu 10'000 Teilnehmer wurden erwartet. Doch die geplante Kundgebung vom 10. April in Altdorf wird seitens der Urner Sicherheitsdirektion nicht bewilligt (wir berichteten).

Nun will der Veranstalter – das Aktionsbündnis der Urkantone für eine vernünftige Coronapolitik – Beschwerde gegen das Verbot beim Kanton Uri einreichen. Bündnis-Sprecher Josef Ender sagt:

«Die Begründung, die Maskenpflicht sei bei der Kundgebung in Liestal nicht eingehalten worden, sehen wir als rechtswidrigen Vorwand an.»

Im basellandschaftlichen Liestal habe ein anderer Veranstalter den Anlass organisiert. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Kundgebung vom 9. Januar in Schwyz, die in Altdorf, Sarnen und Stans auf einer Leinwand übertragen wurde. «Für diesen Anlass waren wir verantwortlich», so Ender. «Insgesamt hatten wir 1200 Teilnehmer, die sich grösstenteils an die Maskenpflicht gehalten haben.»

Geht es nach der Urner Regierung, soll es in Altdorf nicht zu weiteren Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen kommen. Die Veranstalter ziehen deshalb vor Bundesgericht. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 9. Januar 2021)

Falls die Beschwerde innert nützlicher Frist beantwortet wird, will man die Kundgebung in Altdorf wie geplant am 10. April durchführen. Ender dazu: «Nützliche Frist heisst bis Anfang nächster Woche.» Den Termin nach hinten zu verschieben, sei bislang noch nicht diskutiert worden. Parallel dazu wird gegen die von der Urner Regierung verordnete generelle Einschränkung der Teilnehmerzahl bei politischen Kundgebungen auf 300 eine Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.

«Das Verbot der Kundgebung ist der Todesstoss für die Meinungsfreiheit in der ganzen Schweiz», betont Ender. «Mit der Begründung, die Maskenpflicht könne nicht durchgesetzt werden, könnten Kundgebungen immer und überall verboten werden.» Das Bündnis sieht einen anderen Grund hinter der Absage:

«Wir denken, dass die Regierung Angst hat von der immer grösser werdenden Anzahl jener, die sich friedlich gegen Coronamassnahmen aussprechen.»

Bei der Standeskanzlei Uri ist bis Dienstag noch keine Beschwerde gegen den Entscheid der Sicherheitsdirektion eingetroffen. Behandelnde Behörde wird der Regierungsrat sein. «Nach dem üblichen Verfahren würden wir die Beschwerde innerhalb von 14 Tagen behandeln können», sagt Landammann Urban Camenzind. Möglicherweise könne man diese aber vorziehen, sodass bis zum vorgesehenen Datum ein Entscheid vorliegen würde.

Regierung: «Grossanlässe dieser Art haben zwei Jahre Vorlaufzeit»

Zur Beschwerde, mit der das Aktionsbündnis ans Bundesgericht gelangen möchte, kann Camenzind noch nichts weiter sagen. «Wir gehen davon aus, dass wir mit der Beschränkung auf 300 Personen richtig gehandelt haben. Wir sind uns bewusst, dass wir damit die freie Meinungsäusserung einschränken, aber wir haben das gegen gesundheitliche Aspekte abgewogen.» Den Vorwurf zwischen den Zeilen, man habe sich vom Bundesrat für den Entscheid einspannen lassen, dementiert Camenzind vehement.

«Bei Grossanlässen, wie einem Innerschweizer Schwingfest, von solchem Ausmass braucht es normalerweise zwei Jahre Vorlaufzeit. Ansonsten können die Organisatoren einen solchen Anlass nicht bewältigen.»

Bereits macht das Aktionsbündnis Stimmung gegen das Covid-19-Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Das Bündnis hat die Nein-Parole gefasst. «Es ist die erste Möglichkeit für den Souverän, über die Coronapolitik des Bundesrates abzustimmen», heisst es in der Medienmitteilung. «Dies ist eine einzigartige Chance, um die uns die ganze Welt beneidet.» Für das Bündnis ist klar, dass mit dem Gesetz dem Bundesrat unnötige Macht verliehen wird. So sei die Notrechtsverordnung gerade eben um «gefährliche und undemokratische Bestimmungen» erweitert worden. «Ein Nein zum Covid-19-Gesetz ist der erste Schritt zur Beendigung aller Coronamassnahmen.»