Klares Ja zu Renovation und Umbau des Sigristenhauses An der katholischen Kirchgemeindeversammlung Altdorf gab's ein klares Ja zur Renovation des Sigristenhauses und zur erfreulichen Verwaltungsrechnung 2019. Das Sigristenhaus erhält künftig mehr Wohnraum.

Aktive Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung in Altdorfs Kirche Bruder Klaus. Bild: Georg Epp (Altdorf, 31. August 2020)

In der Kirche Bruder Klaus freute sich Kirchgemeindepräsidentin Sandra Lussmann-Arnold am vergangenen Montag trotz Corona 41 Stimmberechtigte zur katholischen Kirchgemeindeversammlung zu begrüssen. Verwalter Walter Schuler erläuterte die wichtigsten Abweichungen der erfreulichen Verwaltungsrechnung 2019. Bei einem Aufwand von 3,08 Millionen Franken resultierte ein Ertragsüberschuss von 37'623 Franken. Dieses Ergebnis beinhaltet zudem ausserordentliche Abschreibungen von 268'798 Franken. Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2019 erhöhte sich die Bilanzsumme um 169'103 Franken auf 3,23 Millionen Franken bei einem Eigenkapital von 1,13 Millionen Franken per Ende Jahr 2019. Höhere Kirchensteuern natürlicher und juristischer Personen waren hauptschuldig am guten Ergebnis. Die Verwaltungsrechnung 2019 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.

Ja zum Kredit von 1,89 Millionen Franken für die Renovation und den Umbau des Sigristenhauses

Nachdem in den letzten Jahren der Schwerpunkt der Investitionen bei den Kirchen lag, stehen künftig Investitionen in die Wohnhäuser an. Das Sigristenhaus wurde im Jahre 1724/25 erbaut, der letzte nennenswerte Eingriff in die Bausubstanz liegt 28 Jahre zurück. Mit dem vorliegenden Projekt kommt die Katholische Kirchgemeinde Altdorf ihrer Verpflichtung zum Werterhalt ihrer Liegenschaften nach und steigert zudem die Wohnqualität in einem vertretbaren Umfang. Der Kreditantrag von 1,89 Millionen Franken beinhaltet die Erweiterung des Wohnraums durch Aufhebung der Büronutzung und Einbau einer 2½-Zimmer-Kleinwohnung; Renovation und Erweiterung des Küchen-, Nasszellen- und Wohnbereichs im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss und im 2. Obergeschoss/Dachgeschoss inklusive Isolation der bestehenden Dachfläche. Durch Realisierung gezielter Massnahmen soll der Wert der Immobilie erhalten bleiben. Die Finanzierung wird im Verwaltungsvermögen der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf aktiviert und über 20 Jahre abgeschrieben, was einer jährlichen Quote von 5 Prozent oder 94'500 Franken entspricht. Mittel- bis längerfristig refinanziert sich die Investition durch die Mieterträge, eine Steuererhöhung sei aus heutiger Sicht nicht notwendig. Nach Detailerläuterungen durch Bauchef Peter Cathry und Lukas Baumann, Architektur AG, Andermatt, und nach Beantwortung einiger Fragen aus der Versammlung gab es ein klares Ja zum Kreditantrag.

Erschliessung des oberen Friedhofteils realisiert und Umbau der St.-Martin-Empore in Arbeit

Die Erschliessung ab dem Kirchplatz zum oberen Friedhofteil ist Mitte August beendet worden. In Zusammenarbeit mit Procap, dem Denkmalpfleger und der Einwohnergemeinde wurde an Stelle des Kiesbelages eine Natursteinpflästerung mit geringem Rollwiderstand eingebaut. Zudem hat man die bestehende Pflästerung abgeschliffen. Der bewilligte Kredit von 185'000 Franken wird nicht ganz ausgeschöpft, die Kosten teilen sich die Einwohnergemeinde und die Kirchgemeinde Altdorf.



Seit Mitte Juni laufen die Umbauarbeiten auf der Empore in der Pfarrkirche St. Martin. Hier wird ein neuer Bodenaufbau realisiert und zusätzlich die Heizung erneuert. Auch hier kann der bewilligte Kredit von 140'000 Franken eingehalten werden. Nun liegt auch die Kreditabrechnung für die Renovation der Kapelle Unterheiligkreuz vor. Nach nicht budgetierten Mehrleistungen durch Umbau eines Beichtstuhles in eine WC-Anlage (5000) und Sanierung der Orgel (16'000) wurden die budgetierten Bruttokosten von 550'000 Franken um 5000 Franken überschritten. Unter dem Strich entstanden Nettokosten von 403'000 Franken, 7000 Franken weniger als budgetiert. Daran beteiligten sich Bund, Kanton, Gemeinde Altdorf und die Korporation.

Nutzungskonzept Friedhof

Friedhofverwalterin Edith Zurfluh-Indergand orientierte über den Stand «Nutzungskonzept Friedhof». Das Friedhofbild hat sich in den letzten Jahren stark verändert, alte Familiengräber verschwinden, Urnenhaine und das Gemeinschaftsgrab werden immer stärker genutzt und Erdbestattungen sind selten geworden. Das Bedürfnis nach einem neuen Gemeinschaftsgrab und einem Urnenhain auf dem Niveau der Kirche wird immer stärker. Für das Friedhofwesen ist grundsätzlich die Einwohnergemeinde zuständig. Die Friedhofkommission, in der der Kirchenrat und der Gemeinderat vertreten sind, hat über dieses Thema debattiert. Zusammen mit einer Friedhofplanungsfirma will man ein neues Nutzungskonzept für den ganzen Friedhof planen; man strebt ein Konzept an, das für die nächsten 25 Jahre gültig sein soll.

Personelle Veränderungen

Wendelin Fleischli hat sich entschieden, neue berufliche Wege zu gehen, und darum den Seelsorgeraum per 31. Juli verlassen. Pfarrer Daniel Krieg übernimmt in einem 10-Prozent-Pensum die Pfarradministration Seelsorgeraum Urner Oberland nach dem Tode von Karl Muoser bis Sommer 2021. Wegen der Coronapandemie musste die Priesterweihe von Diakon Niklas Gerlach verschoben werden. Um den Mehraufwand abzufedern, wurde Armando Auf der Maur als Vikar in einem 20-Prozent-Pensum bis Ende Juli 2021 angestellt. Neu im Team ist auch Eva Herger-Laumeier als Katechetin in einer 1. Klasse im Schuljahr 2020/2021. Weiter ist eine Arbeitsgruppe beschäftigt, die Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien in den einzelnen Kirchgemeinden in einer einzigen Verordnung gesamtheitlich zu regeln.

600 Zugriffe zur Übertragung des Ostergottesdienstes

Pfarrer Daniel Krieg freute sich, dass seit Pfingsten wieder Gottesdienste möglich sind, mit entsprechendem Schutzkonzept. Die Priesterweihe von Niklas Gerlach wird am 31.10.2020 nachgeholt. Bei der Übertragung des Ostergottesdienstes per Livestream konnten 600 Zugriffe auf der Website registriert werden. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen wird weiterhin per Livestream übertragen.