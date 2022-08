100 Jahre Klausenrennen: Josef Herger zeigt Originalchronometrie

Kanton Uri Chronometrie: So tickten die Uhren der Internationalen Klausenrennen Auch mit 87 Jahren widmet sich Josef Herger noch immer der Kulturförderung. Seine Vorliebe gilt Objekten im Schächental. Unserer Zeitung zeigt er die Originalchronometrie der Internationalen Klausenrennen. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Josef Herger präsentiert im Zielhaus unterhalb der Passhöhe die Originalchronometrie der Internationalen Klausenrennen, die zwischen 1922 und 1934 stattfanden. Bild: Bruno Arnold (Klausenpass, 27. Juli 2022)

25 Jahre lang ist Josef Herger-Kaufmann aus Altdorf als Vorsteher des Urner Amts für Justiz auch für den Bereich Denkmalpflege, Natur- und Heimatschutz tätig gewesen. Diese Themen haben ihn auch nach seiner Pensionierung im Jahr 1997 nicht losgelassen. So hat der in Spiringen und auf dem Urnerboden aufgewachsene gelernte Kaufmann etwa den Bau des Dörflihauses in seiner Heimatgemeinde initiiert. Herger hat zudem zwei Ballenberg-ähnliche Projekte in Unterschächen wesentlich mitgeprägt; die Renovation der 1850 erbauten wasserbetriebenen Bielen-Sägerei und die Realisierung des Alphütten-Museums auf der Alp Oberalp. Und schliesslich war er auch für den Erhalt des vom Abbruch bedrohten Zielhauses auf dem Klausenpass mitverantwortlich (siehe Box). 2013 hat ihm die Urner Regierung als Lohn für sein unermüdliches Wirken in den Bereichen Kulturförderung und Denkmalschutz den «Goldenen Uristier» verliehen. 2015 wurde er zudem von der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz mit dem Förderpreis ausgezeichnet.

Das Zielhaus auf dem Klausenpass Das Zielhaus auf dem Klausenpass wurde 1932 vom Altdorfer Baumeister Josef Baumann nach den Plänen des Zürcher Architekten L.M. Boedecker erstellt. 1932 und 1934 diente es der Rennleitung der Internationalen Klausenrennen in erster Linie als Gebäude für die Zeitmessung, für Ärzte, Sanität, Speaker und Telefonistinnen. Mit seinem Flachdach war das Zielhaus damals nicht nur ein Zeugnis der Anfänge der modernen Architektur, sondern auch ein Kulturdenkmal der Industrie und Technik aus der Pionierzeit der Automobil- und Motorradgeschichte. 1998 wurde das Zielhaus restauriert und anlässlich des 2. Klausenrennen-Memorials im September 1998 wiedereröffnet. Heute beherbergt das 1998 unter Denkmalschutz gestellte Kulturobjekt eine Ausstellung mit Bilddokumenten zu den Klausenrennen und zur Geschichte des Klausenpasses sowie Ehrentafeln zum Andenken an Rennpilotinnen und -piloten, die am Klausen Geschichte geschrieben haben. (bar)

Der 87-Jährige geht noch immer «z'Bärg»

Auch mit 87 Jahren zieht es Josef Herger immer wieder ins Schächental. So leitet der rüstige Rentner nach wie vor Führungen durch die Bielen-Sägerei in Unterschächen. Mit besonderem Stolz präsentiert er aber die Originalchronometrie der Internationalen Klausenrennen. In den Besitz derselben kam er dank seiner Beziehungen zu den Nachkommen des Zürcher Uhrenfabrikanten Thomas Beyer.

Das Zielhaus der Klausenrennen wurde 1998 restauriert und steht seither unter Denkmalschutz. Bild: PD

«Bei den Klausenrennen wurde 1924 erstmals das gängige System mit dem Wasserschlauch erprobt», sagt Herger bei einem Besuch im Zielhaus. Beim Überfahren des gefüllten Schlauches beim Start und bei der Zieldurchfahrt sei ein elektrischer Kontakt ausgelöst worden, der den Zeiger des Chronometers stoppte, sodass die Zeit abgelesen und notiert werden konnte. «1925 warteten die Klausenrennen mit einer sensationellen Neuheit auf, nämlich mit der Foto-Chronometrage», erklärt der 87-Jährige. «Thomas Beyer kombinierte das System Wasserschlauch mit einer Leica-Kamera, die automatisch die Zeit des Nonstop-Chronometers auf einem Filmband festhielt», erläutert er das System in einfachen Worten. Im Fotolabor am Ziel seien die Platten danach entwickelt worden. Eine weitere Erfindung von Thomas Beyer, die Herger ebenfalls präsentieren kann, war der grosse Chronometer am Start. «Er zeigte dem Fahrer an, wie lange es noch dauerte bis zum Start. Die Uhr war aber auch mit dem Foto-Chronometrie-Apparat verbunden, der die Startzeit automatisch fotografisch festhielt. Irrtümer waren so ausgeschlossen», erklärt Josef Herger.

Memorial mit Ausstellung für Showfahrten Am kommenden Samstag, 6. August, organisiert der Verein Diavolo Motor Classic ein Memorial zum 100-Jahr-Jubiläum der ersten Austragung der Internationalen Klausenrennen vom 27. August 1922 (siehe auch www.diavolomotorclassic.ch). Kern des Events ist jedoch kein Rennen, sondern eine auf 600 Fahrzeuge limitierte Ausstellung auf dem Urnerboden. Gezeigt werden Oldtimer-Autos und -Motos der Jahrgänge 1910 bis 1979. Rund 400 dieser Raritäten können an Showfahrten nach Altersklassen vom Urnerboden zum Zielhaus unterhalb der Klausen-Passhöhe teilnehmen. Mit Elektro- oder Hybrid-Pacecars vor jeder Kategorie sowie in Ausstellungen wird auch die Zukunft der Mobilität gezeigt. Neben einigen Siegerautos der Klausenrennen der 1920er- und 1930er-Jahre und weiteren prestigeträchtigen Boliden können aber auch der Formel-1-Ferrari (Jahrgang 1999) von Michael Schumacher und der F1-Lotus JPS (1987) von Ayrton Senna bestaunt werden. (bar)

Je nach Bedarf zeigt Herger die Chronometrie im Dörflihaus, in der Bielen-Sägerei oder im Zielhaus. «Am liebsten präsentiere ich die faszinierenden Bestandteile der Zeitmessanlage, die vor rund 100 Jahren eingesetzt wurde, natürlich am Ort des Geschehens von damals», betont er. Das heisst: Wenn interessierte Besuchergruppen oder auch Schulklassen dies wünschen, transportiert der Altdorfer die ganze Chronometrie zum Zielhaus unterhalb der Passhöhe. Für seine Gäste verbindet er die Präsentation vor Ort dann jeweils nicht nur mit interessanten Informationen zur Geschichte der Zeitmessung bei den Klausenrennen, sondern auch zum Bau des Zielhauses und zu den Klausenrennen.

Hinweis: Für Präsentationen der Originalchronometrie der Klausenrennen sowie für Führungen durch die Bielen-Sägerei in Unterschächen steht Josef Herger-Kaufmann gerne zur Verfügung. Eine Voranmeldung kann telefonisch (079 410 21 60) oder per E-Mail (josef.herger@bluewin.ch) vorgenommen werden.

