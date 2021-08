Klausenpass: Urner Bauern sammeln Geld für Alpweg

Klausenpass Sicherer Alpweg kostet 120'000 Franken: Bauern sammeln Geld für ihre Kühe Der Kanton und die Korporation haben ihre Hilfe zugesichert. Trotzdem reicht das Geld nicht ganz, um einen risikobehafteten Alpweg neu zu bauen. Nun sammeln zwei Urner Bauernfamilien Geld. Denn heute verletzten sich immer wieder Kühe auf dem steinigen Pfad. Anian Heierli 05.08.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein steiniger, steiler Alpweg. Bei Regen und Feuchtigkeit wird das zum Problem fürs Vieh. Immer wieder kommt es vor, dass sich Kühe und Kälber an ihren Klauen verletzen. «Nach vier Wochen merke ich unseren Tieren die Müdigkeit an», sagt Landwirtin Melanie Baumann-Gisler. Für sie ist deshalb klar:

«Wir brauchen einen besseren Weg. Davon erhoffen wir uns eine sehr grosse Erleichterung. In erster Linie geht es ums Tierwohl.»

Der Wanderweg beim Mälchbödeli auf dem Klausenpass soll ausgebaut werden. Die betroffenen Bauern sammeln Geld fürs Projekt. Bild: Franz Imholz

Nun werden die beiden betroffenen Bauernfamilien Baumann und Herger selbst aktiv. Auf lokalhelden.ch sammeln sie mittels Crowdfunding Geld für den neuen Bewirtschaftungsweg Mälchbödeli, der auf dem Klausenpass entstehen soll. Denn für eine ideale, längerfristige Bewirtschaftung des Stafels Vorfrutt sind gute Erschliessungen zu den Melkställen die Grundvoraussetzung. Baumann-Gisler ist sich sicher:

«Durch das Erstellen des Wegs können wir die Weiden nachhaltiger nutzen.»

Familie Baumann besitzt 21 Kühe und drei Kälber, die regelmässig auf dem schmalen Wanderweg unterwegs sind, Familie Herger 26 Kühe und drei Kälber. Hinzu kommt noch, dass die Warentransportseilbahn der Hergers in die Jahre gekommen ist. Mit dem geplanten Weg wäre auch dieses Problem gelöst. Dieser soll mit einem Geländeauto befahrbar werden. Auch das Vieh wäre zu Fuss sicher schneller. Heute brauchen die Kühe der Baumanns rund 90 Minuten zu Fuss.

Für das Ehepaar Roger und Melanie Baumann-Gisler geht es in erster Linie ums Tierwohl. Bild: PD

Anton Gisler, der Vater von Melanie Baumann-Gisler, leitet das Projekt. Er erklärt: «Der neue Bewirtschaftungsweg kostet rund 120'000 bis 140'000 Franken.» Daran würden sich der Kanton und die Korporation Uri beteiligen. Auch die Schweizer Berghilfe habe Unterstützung zugesprochen. Doch damit es reicht, müssen die Landwirte beim Bau mithelfen und den fehlenden Betrag mittels Crowdfunding generieren. Ihr Minimalziel liegt bei 15'000 Franken. So viel müssen die Spender beisteuern, damit das Geld überhaupt ausgelöst wird. Das eigentliche Finanzierungsziel beträgt 35'000 Franken.

Es fehlen noch zwei Drittel bis zum Minimalziel

Bislang wurden gut 5000 Franken zugesichert. Das Crowdfunding läuft seit Ende Juni und dauert noch bis am 26. September. Es fehlen also noch zwei Drittel, bis das Minimalziel erreicht wird. Trotzdem ist Projektleiter Gisler zuversichtlich. «Wir schaffen das», sagt er und betont:

«Der neue Weg bietet auch einen touristischen Mehrwert.»

So ist vorgesehen, den beliebten Wanderweg zum Gletschersee unter dem Clariden im unteren, schwierigeren Teil auf den neuen Bewirtschaftungsweg zu verlegen. «Personen, die nicht so gut zu Fuss sind, profitieren davon», so Gisler. Den Bau soll zudem ein Umweltfachmann begleiten, damit sich der neue Weg harmonisch in die Landschaft einbettet.

Der heutige Weg ist steil und steinig. Immer wieder kommt es vor, dass sich Kühe an ihren Klauen verletzen. Bild: PD

Unterstützern winkt aber noch weit mehr als ein gutes Gefühl. Für 1000 Franken gibt es 300 Gramm Alpkäse, für 200 Franken 1 Kilo und für 2000 Franken 7 Kilo. «Mercis» sind aber auch Werbetafeln oder ein Erlebnistag auf der Alp für Familien. Landwirtin Baumann-Gisler dazu: «Wegen der Alpenkräuter ist unser Käse besonders gut. Und auch die Leidenschaft, die hinter der Arbeit steckt, macht ihn besonders schmackhaft.»