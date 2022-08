Klausenpassrennen feiert spektakuläres 100-Jahr-Jubiläum

Klausenrennen-Memorial Zum 100-Jahr-Jubiläum wurde den Zuschauern des Klausenpassrennens ein echtes Spektakel geboten Der Klausenpass wurde zum fahrenden Museum. Über 5000 Zuschauer erlebten am vergangenen Samstag eine attraktive Zeitreise durch die Automobil- und Motorradgeschichte. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 07.08.2022, 16.39 Uhr

Zwischen 1922 und 1934 fand zwischen Linthal und der Klausen-Passhöhe das zu jener Zeit mit Abstand bekannteste und auch schwierigste Bergrennen Europas statt. Der grossen sportlichen Herausforderung auf der schmalen, grob geschotterten und teilweise ausgekarrten Naturstrasse mit über 130 Kurven stellten sich damals mit Rudolf Caracciola, Hans Stuck, Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Whitney Straight oder Louis Chiron die absolut besten Rennfahrer jener Epoche.

«Die Hände ins Lenkrad verkrampft, das Gesicht versteinert, die Augen starr im Kampf gegen den tödlichen Sturz»

, so beschreibt Bernhard Brägger in seinem Buch «Mythos Klausen» die Szenerie von damals.

Mister Klausen, Bernhard Brägger, zieht die Blicke auf sich. Bild: Bruno Arnold (Klausen, 6. August 2022)

Wie zur Zeit von Caracciola, Stuck und Co.

Einen derart verbissenen Kampf um Sekundenbruchteile, wie ihn der Autor in «Mythos Klausen» schildert, gab es am vergangenen Samstag zwischen dem Urnerboden und der Klausen-Passhöhe zwar nicht zu sehen. Trotzdem fühlte man sich vorübergehend in die damalige Zeit zurückversetzt. Denn es röhrte, heulte und knatterte zeitweise nicht weniger als zur Zeit, als Caracciola, Stuck und Co. ihre feuerspeienden Boliden mit aufheulenden Kompressoren in die imposanten Kehren und Haarnadelkurven am Klausen warfen.

Den einen oder anderen Fahrer juckte es bei der Showfahrt anlässlich des «Memorials 100 Jahre Klausenrennen» vom vergangenen Samstag bestimmt genauso in den Fingern respektive im Gaspedal-Fuss wie die Rennfahrer von damals.

Den Beweis dafür lieferten zumindest einige driftende und schleudernde Bugatti, Alfa Romeo, Alvis oder Lagonda sowie hörbar durchdrehende Räder und quietschende Reifen.

Der ohrenbetäubende Lärm, als die zum Teil schick und in der Mode der 1920er-Jahre gekleideten Motorrad- und Threewheeler-Fahrer ihre Moto Guzzi, Norton, Motosacoche, BMW, Harley-Davidson oder Morgan auf dem Urnerboden, in der Jägerbalm, oberhalb der Klus oder auch auf Vorfrutt auf Vollgas beschleunigten, wurde von den Zuschauern mit riesigem Applaus bedacht.

Die Fahrzeuge wurden vom Publikum geradezu bejubelt. Bild: Bruno Arnold (Klausen, 6. August 2022)

Wesentlichen Anteil an der speziellen Atmosphäre im Startgelände hatten die beiden Speaker. Elio Crestani (Automobile) und Jürg Strehler (Motorräder) sorgten mit ihrem grossen Wissen, ihren fachmännischen Kommentaren und mit einer riesigen Fülle von spannenden, teils humorvollen und fast unglaublichen Anekdoten aus der Zeit der Klausenrennen dafür, dass auch Laien nicht mehr aus dem Staunen herauskamen und kurzfristig vom Rennfieber gepackt wurden.

Dem runden Geburtstag Tribut zollen

Verantwortlich für den gelungenen Event war der in Uri beheimatete Verein Diavolo Motor Classic. «Nachdem sich kein Organisator für ein weiteres Rennen mit historischen Fahrzeugen finden liess, wollten wir das 100-Jahr-Jubiläum der ersten Auflage nicht ereignislos vorüberziehen lassen und dem runden Geburtstag Tribut zollen», erklärte OK-Präsident Raphael Baumann im Gespräch mit unserer Zeitung. Weiter sagte er:

Raphael Baumann, OK-Präsident. Bild: Bruno Arnold

«Unser Ziel war es, dem Publikum eine attraktive Zeitreise durch die Automobil- und Töffgeschichte des 20. Jahrhunderts zu ermöglichen, und zwar mit einer Livepräsentation von Fahrzeugen, die zwischen 1910 und 1979 gebaut wurden.»

Rund 550 Oldtimer-Autos sowie zirka 70 bis 80 historische Motorräder und Threewheeler waren am Samstag auf dem Urnerboden zu bestaunen. 350 Autos und 70 bis 80 Motos beteiligten sich – nach Alterskategorien sortiert – an Showfahrten hinauf zum rund 13 Kilometer entfernten 1932 erbauten Zielhaus unterhalb der Klausen-Passhöhe.

Absolute Highlights waren das Original-Siegerauto von 1926, ein Bugatti Model T37, und jener Bugatti, mit dem die Französin Hellé Nice, ehemals Aktmodell und Tänzerin, am Klausenrennen 1932 der männlichen Konkurrenz als Sechste in der Kategorie Rennwagen bis 2000 ccm3 Paroli bot.

Zuschauer verfolgen die Zielankunft eines Oldtimers auf dem Klausenpass. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (6. August 2022)
Teilnehmer der Showfahrt unterwegs auf den Klausenpass. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (6. August 2022)
Mister Klausen, Bernhard Brägger, zieht die Blicke auf sich. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (6. August 2022)
Die Showfahrt aus der Luft Bild: Philipp Schmidli / Keystone (6. August 2022)
Auch Töffs waren am Klausenrennen-Memorial 2022 mit dabei Bild: Bruno Arnold (6. August 2022)

Besondere Beachtung fand zudem ein Alfa Romeo P3. Mit einem identischen Auto liess Rudolf Caracciola 1932 die gesamte Konkurrenz hinter sich. Am Start zur Showfahrt stand schliesslich auch der Australier Duncan Potter, der seinen MG Montlhery Midget 1931 extra per Schiff nach Europa befördern liess, um am Klausen Gas geben zu können.

Sie alle und weitere prestigeträchtige Oldtimer-Boliden sorgten dafür, dass der Klausenpass zu einem fahrenden Museum wurde. Zur attraktiven samstäglichen Liveshow der Mobilität gehörten neben der Präsentation von Oldtimer-Postautos sowie des Formel-1-Ferrari (Jahrgang 1999) von Michael Schumacher und des F1-Lotus JPS (1987) von Ayrton Senna eine Ausstellung mit Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen. Zu sehen waren unter anderem ein Detroit Electric 1918 oder auch eine vollelektrische Sattelzugmaschine der neuesten Lastwagengeneration der Luzerner Transportfirma Galliker.

«Verkehrslogistisch gut geklappt»

OK-Präsident Raphael Baumann und Kari Bissig, Medien- und Sponsoringchef des 100-Jahr-Memorials, zeigten sich nach dem Rennen nicht nur erleichtert über den unfallfreien Ablauf, sondern auch erfreut darüber, «dass verkehrslogistisch – bis auf einige Schwierigkeiten zu Beginn der Veranstaltung – alles sehr gut geklappt hat». Das Echo der Zuschauer und vor allem der Fahrer sei äusserst positiv ausgefallen. «Sie waren fast unisono hell begeistert von der Atmosphäre, aber auch von der Vielfalt der gebotenen Attraktionen», sagte Baumann am Sonntag.

Karl Bissig vom OK. Bild: Bruno Arnold

Und Kari Bissig ergänzte:

«Viele von ihnen haben sich bei uns für die Möglichkeit bedankt, ihre automobiltechnischen Perlen am geschichtsträchtigen Klausenpass zeigen zu dürfen.»

Gleichzeitig werde man fast im Minutentakt noch mündlich, aber auch per SMS, Whatsapp oder E-Mails gebeten, eine weitere Auflage dieses Memorials zu organisieren. Baumann und Bissig schlossen diese Möglichkeit am Sonntag grundsätzlich nicht aus. Der OK-Chef betonte aber: «Eigentlich war das Memorial als einmaliger Anlass zum 100-Jahr-Jubiläum geplant. Wir werden deshalb zuerst einmal etwas runterfahren, den ganzen Event mit etwas Distanz detailliert analysieren und erst danach einen definitiven Entscheid fällen.»

So war die Jubiläumsfahrt vom Samstag, 6. August 2022:

Quelle: Tele 1

