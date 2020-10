Kleider tauschen statt entsorgen: Dieses Konzept soll sich auch in Uri etablieren Die IG-Future führte erstmals den Kleidertausch-Plausch durch. Über 50 Frauen und einige wenige Männer fanden den Weg an die Hellgasse 25 in Altdorf. 30.10.2020, 17.30 Uhr

Am ersten Kleidertausch-Plausch der IG-Future fanden viele Interessierte den Weg nach in Altdorf. Bild: PD

(pd/RIN) Das Konzept ist einfach: Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bezahlt fünf Franken Eintritt. Dann werden die mitgebrachten Kleider vom Helferteam geordnet und auf Kleiderbügel aufgehängt. Im Anschluss können alle durch die Auswahl laufen und sich so viele Kleidungsstücke aussuchen, wie sie mitgebracht haben. Die übrig gebliebenen Kleider werden gespendet. So erklärt die IG-Future das Konzept des Kleidertausch-Plauschs, der am Samstag, 24. Oktober, an der Hellgasse 25 in Altdorf über die Bühne ging.

«Wir haben uns darüber gefreut, dass trotz der aktuellen Coronasituation so viele am Tauschplausch mitgemacht haben. Tauschen ist nachhaltig, macht Spass und schont den eigenen Geldbeutel», erklärt die Co-Präsidentin der IG-Future Marina Jäger. Was sich in den Städten längst etabliert hat, werde im Kanton Uri noch etwas stiefmütterlich behandelt. Dies soll sich ändern. Die IG-Future wird den Kleidertausch fest in ihr Veranstaltungsprogramm integrieren. «Die Teilnehmerzahl und die Freude der Teilnehmer hat uns gezeigt, dass das Bedürfnis auch hier im Kanton Uri vorhanden ist» betont Marina Jäger. Der nächste Tausch-Event werde im Frühling 2021 stattfinden.