FDP-Landrat Ruedi Cathry macht kleine Anfrage zur Testpflicht

Kleine Anfrage FDP-Landrat will, dass sich ungeimpfte Pflegefachkräfte in Uri testen lassen Ruedi Cathry stellt der Regierung Fragen zur Testpflicht im Gesundheitsbereich. Zudem ist er überzeugt, dass Tests in der Kantonalen Verwaltung für Industrie und Gewerbe Motivation und Anreiz sein könnten, auch ein Testregime aufzuziehen. Markus Zwyssig 24.08.2021, 16.00 Uhr

Die Impfzahlen stagnieren und die Fallzahlen nehmen erneut wieder zu. Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) pocht auf Massnahmen gegen das Coronavirus. Es gehe darum, die Ausbreitung des Virus einzuschränken respektive Neuansteckungen zu verhindern. «Insbesondere im Gesundheitsbereich; in Alters- und Pflegeheimen sowie in den Spitälern ist höchste Vorsicht geboten», so Cathry. Es gibt Pflegepersonal, das auf eine Impfung verzichtet – das ist ihr gutes Recht. Sie sollten sich aber wöchentlich testen lassen. Dies sei auch die Haltung des Bundesrates. Einzelne Kantone haben die wöchentliche Testpflicht in diesen Bereichen eingeführt.