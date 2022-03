Klimabericht Düstere Prognosen für Uri: Amt für Umweltschutz begegnet Klimawandel mit Doppelstrategie Der Kanton hat «Fakten zum Klimawandel» publiziert. Diese weisen darauf hin, dass der Kanton Uri die Auswirkungen stark zu spüren bekommen wird. Florian Arnold Jetzt kommentieren 22.03.2022, 16.21 Uhr

Mehr Hochwasser, extreme Hitzetage und Tropennächte: Das sind die Aussichten, welche der Klimawandel mit sich bringen könnte. Auch für den Kanton Uri. Dass diese düsteren Prognosen nicht abwegig sind, zeigen nun Daten von «Meteo Schweiz». Im Bericht «Schweizer Klimaszenarien CH2018» wurden für die einzelnen Kantone respektive Messstationen Faktenblätter erstellt. Diese erlauben einen genauen Blick in die Vergangenheit, aber auch die Zukunft, wie das Urner Amt für Umweltschutz mitteilt.

Urner Durchschnittstemperatur um 2 Grad gestiegen

«Mit diesem Faktenblatt haben wir erstmals eine Zusammenstellung der Daten, wie sich der Klimawandel bisher auswirkte und künftig auswirken wird», sagt Amtsvorsteher Alexander Imhof auf Anfrage. «Sie belegen das, was wir bisher vermutet und beobachtet haben.» Der Bericht verbindet Simulationen modernster Klimamodelle mit Beobachtungen bisheriger Trends. Wichtige Fakten daraus: Die durchschnittliche Jahrestemperatur im Kanton Uri hat sich seit 1864 bereits um 2 Grad Celsius erhöht. «Steigt der Ausstoss von Treibhausgasen weiter an, klettert das Thermometer in Uri bis 2060 nochmals um rund 2,8 Grad.», so die Prognose aus dem Bericht.

Auch in Andermatt müssten spezielle Massnahmen ergriffen werden, damit der Gletscher weniger rasch schwindet. Bild: Archiv UZ

Der Gletscherschwund in Uri ist augenfällig. Dies wird etwa auf einer Wanderung zum Claridengletscher im Klausenpassgebiet deutlich. Daneben kamen in den vergangenen Jahren Extremniederschläge mit Hochwasser, trockene Sommer sowie Hitzetage und Tropennächte gehäuft vor. Zudem wurden die Winter deutlich schneeärmer. Diese Entwicklungen werden auch im Faktenblatt mit Messdaten aufgezeigt. «Es zeigt sich, dass die Wetterkapriolen der vergangenen Jahre die neue Normalität sind», schreibt das Amt.

Uri verfolgt Doppelstrategie

«Uri muss sich auf noch mehr Veränderungen einstellen», sagt Alexander Imhof. Diesem Umstand begegne man mit einer Doppelstrategie. Einerseits zeigt der Bericht auf, dass «der Zug noch nicht abgefahren» sei: «Das Bremsen des Temperaturanstiegs ist möglich. Mit weltweiten Anstrengungen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad Celsius liessen sich bis 2050 etwa die Hälfte der möglichen Klimaveränderungen in der Schweiz vermeiden.»

Hierzu müsse auch der Kanton Uri seinen Beitrag leisten, so Imhof. Das Ziel sind «Netto-Null-Emissionen» bis 2050, wie es der Bundesrat in seiner langfristigen Klimastrategie der Schweiz beschlossen hat. Damit kommt er den Forderungen des Pariser Abkommens nach. Im Kanton Uri wird aktuell ein entsprechendes Klimaschutzkonzept erarbeitet.

«Auf der anderen Seite muss man sich an die neuen Gegebenheiten anpassen», erklärt der Amtsvorsteher. Man wisse, wo die Probleme liegen und berücksichtige dies etwa in der Raumplanung.

«Wir müssen uns auf mehr Extremereignisse einstellen.»

Die Naturgefahren würden stärker. Im Hinblick etwa auf Hochwasser habe man in den vergangenen Jahren den Schutz bereits verbessern können. Eine weitere Gefahr ist die Trockenheit, die etwa zu Waldbränden führen könne. «Hierzu wurden bereits Konzepte entwickelt, die gerade in der jetzigen Trockenperiode beigezogen werden.»

Neue Daten helfen zu sensibilisieren

Weiter führt die Trockenheit auch zu Ernteausfällen. «Schon im Hitzesommer 2018 musste Futter eingeführt werden», gibt Alexander Imhof zu bedenken. «Die Landwirtschaft ist gefordert, nach Sorten zu suchen, die resistent sind gegen Trockenheit und Schädlinge, die plötzlich aufgrund der gestiegenen Temperaturen in höheren Regionen vorkommen.»

Nicht zuletzt muss auch an das Trinkwasser gedacht werden, das irgendwann nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stehen könne. «Die neue Datenlage hilft uns sicher dabei, noch stärker für diese Ausgangslage zu sensibilisieren», sagt der Amtsvorsteher.

Das Faktenblatt zum Kanton Uri und die Urner Klimastrategie stehen unter www.ur.ch, Stichwort «Klima», in Berichtform zur Verfügung. Mehr Informationen zu den Klimaszenarien sind unter www.klimaszenarien.ch erhältlich. Auf dieser Website zeigt der CH2018-Webatlas die Informationen zur Klimazukunft der Schweiz regional und lokal differenziert.

