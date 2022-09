Die weltbesten Klippenspringer in Sisikon - Red Bull Cliff Diving

Klippenspringen Spektakuläre Sprünge, gestählte Körper und Tausende Fans – das waren die «Red Bull Cliff Diving World Series» in Sisikon Die weltbesten Klippenspringerinnen und Klippenspringer sorgten im sonst so gemütlichen Urner Ort Sisikon für internationale Wettkampfstimmung. Zwei Schweizer zeigten beeindruckende Sprünge, landeten aber im hinteren Viertel der Rangliste. Robino Rich Jetzt kommentieren 11.09.2022, 21.47 Uhr

Video: Roman Loeffel (Sisikon, 11. September 2022)

Am Wochenende war es wieder so weit: Der sonst so ruhige Ort Sisikon im Kanton Uri verwandelte sich in eine gigantische Wettkampfarena. Tausende Fans wollten live dabei sein, wenn sich 24 der weltbesten Klippenspringerinnen und Klippenspringer unweit der Tellsplatte in die Tiefe stürzten. Aus bis zu 27 Metern Höhe zeigten sie spektakuläre Sprünge und landeten im 20 Grad warmen Vierwaldstättersee.

Aus bis zu 27 Metern Höhe springen die weltbesten Athletinnen und Athleten in den blauen Vierwaldstättersee. Bilder: PD

Beim Klippenspringen werden alle gleich behandelt

Beim «Red Bull Cliff Diving» geht es aber natürlich nicht nur um den altbekannten Spruch «dabei sein ist alles». Alle 24 Klippenspringerinnen und Klippenspringer erhalten eine Siegerpämie. Dem Gewinner und der Gewinnerin winkt ein Preisgeld von rund 7000 Franken. Aber auch die beiden letzten Plätze gehen mit 1200 Franken nicht leer aus.

Hunderte Fans fiebern den Springern von ihren Gummibooten aus zu Bild: Red Bull

Was im Profifussball noch immer diskutiert wird, ist beim Cliff Diving schon lange gang und gäbe. «Unsere weiblichen Athletinnen verdienen genau so viel wie unsere männlichen Springer», erzählt Marion Reiff, Jurorin aus Wien.

Nur die Sprunghöhe unterscheidet sich bei Mann und Frau

Der einzige Unterschied zwischen den Geschlechtern liegt in der Höhe der Plattform, von der die Männer und Frauen in den See springen. Da der weibliche Körper prinzipiell etwas weniger belastbar gebaut ist als der eines Mannes, wäre der Sprung für die Sportlerinnen aus 27 Metern «zu gefährlich und die Belastungen beim Aufprall einfach zu stark», erklärt Red Bull auf Nachfrage. Die Sprünge der Frauen waren deswegen aber nicht weniger spektakulär.

Gut zu erkennen sind die beiden Plattformen. Von der Oberen in 27 Metern Höhe springen die Männer. Weiter unten, aus 20 Metern, springen die Frauen. Bild: Red Bull

Nach einem Handstand am Abgrund ging es nicht selten mit vierfachen Saltos und abschliessender Schraube in den Vierwaldstättersee. «Sprünge, die man beim klassischen Turmspringen niemals durchführen könnte», erzählt Matthias Appenzeller aus Zürich. Der Wildcardgewinner war bereits zum zweiten Mal nach seiner Premiere vor vier Jahren dabei.

Matthias Appenzeller wird bester Schweizer

Appenzeller zeigte bei seinen vier Sprüngen am Wochenende, was Cliff Diving wirklich bedeutet. Schon beim Betreten der extra für das Event aufgebauten Klippe jubelten die Fans auf ihren Booten, SUPs und auf der schwimmenden Zuschauerplattform. Kurz vor dem Sprung sorgte der 28-Jährige für ordentlich Stimmung und sprang dann mit einer Leichtigkeit und einem niedrigen Puls von 120 in die Tiefe.

Matthias Appenzeller kurz vor dem Absprung in die Tiefe. Bild: Red Bull

«Einige unserer Sportlerinnen und Sportler sind mit Pulsmessern ausgestattet, die in Echtzeit auf unserer Videoleinwand zeigen, wie aufgeregt und nervös sie sind», erzählt Sarah Hens, Communication Managerin bei Red Bull.

Appenzeller belegte im Gesamtranking zwar nur den zehnten Platz, jedoch sprang er sich vor den Welschen Jean-David Duval. Duval sprang kurzfristig für einen verletzten Wildcardgewinner ein.

US-Amerikaner verunfallt bei Finalsprung

Zwar lief das Event sowohl am Samstag als auch am Sonntag recht unfallfrei, allerdings kam es beim Finalsprung von Matthew Cooper zu einem Schockmoment. Der US-Amerikaner landete nach einem fünffachen Salto mit dem Gesicht und dem Bauch voraus auf der harten Wasseroberfläche und wurde von den Sicherheitstauchern aus dem Wasser gebracht.

Matthew Cooper verunfallte beim Finalsprung in Sisikon. Bild: Red Bull

Sports Director Orlando Duque erklärt im Anschluss: «Wir alle wissen, dass es sich hierbei um einen Hochrisikosport handelt und wir bei einem harten Aufprall immer das gleiche Sicherheitsprozedere durchführen». So stabilisierten die Taucher sofort Coopers Wirbelsäule und übergaben ihn den Rettungssanitätern, die auf dem Weg ins Spital einen ersten Gesundheitscheck durchführen konnten.

Seine Partnerin Ginni van Katwijk – ebenfalls Klippenspringerin – erlebte den Aufprall nur wenige Meter entfernt von einem Boot aus mit. Van Katwijk fiel beim Wettkampf selbst allerdings aus. Im Vorfeld verletzte sie sich an der Schulter.

400 freiwillige Helferinnen und Helfer

Ohne ordentliche Man- und Womanpower ist so ein Event natürlich nicht zu schaffen. Über 400 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten für das leibliche Wohl des Publikums und ein sauberes Eventgelände. «Die meisten kommen aus Sisikon und der nahen Umgebung. Andere aber zum Beispiel auch extra aus Winterthur», berichtet Adrian Scheiber, OK-Präsident.

Im Anschluss soll es für alle fleissigen Hände ein Mitarbeiterevent geben, bei dem sie sich und ihre freiwillige Arbeit feiern lassen können.

Klippenspringer Catalin Preda aus Rumänien. Bild: Urs Flüeler/Keystone Der US-Amerikaner James Lichtenstein sprang auf den dritten Platz. Bild: Urs Flüeler/Keystone Matthias Appenzeller aus der Schweiz beendete den Wettkampf auf dem zehnten Platz und somit vor dem zweiten Schweizer, Jean-David Duval aus Genf. Bild: Urs Flüeler/Keystone Auch Anna Bader aus Deutschland wagte sich die Klippen runter. Bild: Urs Flüeler/Keystone Der Athlet Nikita Fedotov bereitet sich mit einem Handstand auf seinen Sprung vor. Bild: PD Es war ein internationales Starterfeld: Maria Oaula Quinteiro aus Kolumbien. Bild: Urs Flüeler/Keystone Ebenfalls aus Kolumbien: Miguel Garcia. Bild: PD Der Schweizer Jean-David Duval wurde zweitbester Schweizer. Bild: Urs Flüeler/Keystone Der Brite Aidan Heslopgewann den Wettbewerb bei den Männern, vor Gary Hunt aus Frankreich und (FRA) und James Lichtenstein aus den USA. Bild: PD Der Ukrainer Pleksiy Prygorov. Bild: Urs Flüeler/Keystone Zahlreiches Publikum für Aimee Harrison aus Kanada bei ihrem Sprung von der 22 Meter hohen Plattform. Bild: PD

Als Pokal dient eine stilechte Kuhglocke

Die vierte Ausgabe der «Red Bull Cliff Diving World Series» in Sisikon hat mit Rhiannan Iffland aus Australien und Aidan Heslop aus Grossbritannien zwar ihre Gewinner für die Kuhglocken gefunden, aber wer am 15. Oktober in Sydney das gesamte Turnier gewinnen wird, ist noch offen. Vorher kämpfen die Sportlerinnen und Sportler noch im italienischen Polignano a Mare und dann in Australien um den Gesamtsieg.

Die ersten drei Plätze erhalten eine Kuhglocke und ein Preisgeld. Bild: PD

