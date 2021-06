Kanton Uri Nach G7-Treffen: SVP-Landrat hat Sorge um Steuerstandort Uri Die G7-Staaten fordern für Unternehmen eine Mindeststeuer. Christian Schuler (SVP, Erstfeld) will nun, dass sich die Regierung Gedanken über die Auswirkungen für Uri macht. Florian Arnold 30.06.2021, 12.03 Uhr

Die G7-Staaten machen Druck auf Steuerinseln wie die Schweiz. Unternehmen sollen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Für Christian Schuler (SVP, Erstfeld) ist klar, dass auch die Zentralschweizer Kantone von diesen neuen Regelungen stark betroffen sein werden. Uri sei nicht in derselben Situation wie etwa Zug, «aber auch die Auswirkungen auf den Unternehmensstandort Uri sind nicht zu unterschätzen», so Schuler. Denn 2019 hat Uri die Unternehmensgewinnsteuer auf 12,6 Prozent gesenkt. Nun stellt Schuler in einer Interpellation der Regierung folgende Fragen: