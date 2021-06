Interview Bildungsdirektor Beat Jörg zur Wahl des Kollegi-Rektors: «Die Stelle ist attraktiv und anspruchsvoll» Seit kurzem steht fest: Marco Mattei wird neuer Rektor der Kantonalen Mittelschule Uri. Allerdings brauchte es im Auswahlverfahren zwei Anläufe. Bildungsdirektor Beat Jörg nimmt Stellung, weshalb dies so lange dauerte. Florian Arnold 28.06.2021, 05.00 Uhr

Endlich hat Uri einen neuen Mittelschulrektor gefunden. Sind Sie zufrieden?

Beat Jörg: Wir haben einen langen Prozess mitgemacht, sind sehr zufrieden und der Überzeugung, die richtige Person gefunden zu haben. Marco Mattei wird das Kollegi in die Richtung führen, in die der Mittelschulrat gehen möchte.

Wieso brauchte es zweimal eine Ausschreibung?

Auf die erste Ausschreibung hatten wir nur fünf Bewerbungen, wovon wir zwei Personen zum Gespräch eingeladen haben. Eine davon hat sich wieder zurückgezogen, bei der zweiten Person hat das Assessment unsere Unsicherheit, ob die Person in allen relevanten Bereichen unsere hohen Ansprüche erfüllt, bestätigt. Darum haben wir uns entschlossen, die Stelle nochmals auszuschreiben. In der zweiten Runde gingen zehn Bewerbungen ein.

Bildungsdirektor Beat Jörg bei der Maturafeier im Juni. Bild: Urs Hanhart

Total nur 15 Bewerbungen: Ist die Stelle derart unattraktiv?

Die Stelle ist sehr attraktiv, aber auch anspruchsvoll. Und unsere Ansprüche sind hoch. Der Wahlausschuss hat ein klares Profil erstellt, das auch beinhaltete, dass die Person eine gymnasiale Lehrbefähigung mitbringt. Das schränkt das Feld massiv ein. Wir sind jedoch überzeugt von diesem Profil.

Haben Sie keine Sorgen ums Image der Schule?

Als Bildungsdirektor kann ich sagen, dass unsere Mittelschule nirgends abfällt. Die Rückmeldungen der weiterbildenden Schulen attestieren uns, dass die Schüler gut ausgebildet sind. Als einzige Mittelschule in Uri sind wir sehr flexibel. Man kann Ideen umsetzen und ihr den eigenen Stempel aufdrücken.

Etwas eigenartig mutet an, dass auch Lehrpersonen im Wahlausschuss sitzen, die demnach ihren neuen Chef mitbestimmen. Macht das Sinn?

Die gesetzlichen Grundlagen sehen vor, dass die Schulleitung und die Lehrerschaft in beratender Funktion dabei sind. Sie bringen eine andere Sicht auf die Beurteilung. Man muss dazu sagen, dass der Wahlausschuss auf diese Weise sehr zügig zum Entscheid kam, den wir alle voll stützen können.

Müssen diese gesetzlichen Grundlagen nicht hinterfragt werden?

2016 hat der Mittelschulrat das Verfahren sehr genau angeschaut und einen sehr guten Ablauf gefunden, wie die Rektorwahl über die Bühne gehen soll. Die Zufriedenheit der Lehrpersonenkonferenz ist dadurch gewährleistet.

Eine Mittelschule ist dem ständigen Wandel ausgesetzt. Welche grossen Brocken kommen nun auf den neuen Rektor zu?

Es steht eine neue Verordnung zur gymnasialen Maturität an. Durch Marco Mattei haben wir eine Person gefunden, die sich schon länger intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem haben wir die Tagesschule lanciert, die nun für drei Jahre in einem Pilotprojekt läuft und die wir später in ein definitives Setting überführen möchten. Weiter möchten wir das Qualitätsmanagement weiterentwickeln. Auch hier bringt der neue Rektor fundierte Erfahrungen mit. Auch die Digitalisierung ist ein Thema, das aber vor allem von Prorektor Fabian Hauser bearbeitet wird.

Daneben soll auch die Fremdsprachenstrategie angepasst werden.

Wir möchten die Qualität des Französischunterrichts verbessern und dem Italienisch, der Muttersprache des neuen Rektors, einen bedeutenderen Platz zuweisen. Wir möchten mehr in den Austausch treten, und da ist er in Verhandlungen mit dem Kanton Tessin in einer sehr guten Position. Auch den Austausch mit der Westschweiz möchten wir optimieren.

Daniel Tinner ist 6 Jahre geblieben, wird Marco Mattei länger bleiben?

Marco Mattei ist jetzt 57-jährig und tritt seine Stelle am 1. Oktober an. Rein rechnerisch dürfte er für rund zwei Legislaturen bleiben. Es geht aber viel mehr darum, dass wir einen Rektor gefunden haben, der grosse Motivation und viel Erfahrung mitbringt, sich in der Führung und in der Bildungslandschaft auskennt. Wie ich ihn kennengelernt habe, pflegt er einen guten kommunikativen Führungsstil, mit dem er sicherlich rasch Fuss fassen wird.