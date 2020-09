Reportage Die Kollegi-Tagesschule in Altdorf soll das Gymi attraktiver machen Das dreijährige Pilotprojekt Tagesschule an der kantonalen Mittelschule Uri ist noch keine drei Wochen alt. Und schon zeigen sich erste Ergebnisse. Christian Tschümperlin 03.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flavia (12) aus Wassen besucht das erste Kollegi-Jahr der Tagesschule. Bild: Christian Tschümperlin

Die Cafeteria des Kollegiums Altdorf ist wie verwandelt: Wohin sich sonst über den Mittag nur ein paar Schüler verirrt hatten, herrscht jetzt Hochbetrieb. Tisch für Tisch füllen sich die Stühle, in Reih und Glied bildet sich vor dem neuen Tresen eine Schlange. Es ist die dritte Woche nach den Sommerferien und die Schüler sind gekommen, um am Mittagstisch teilzunehmen.

Auch Sarah (12) aus Silenen ist Teil der Klasse Tagesschule. Bild: Christian Tschümperlin

Eine, für die das erste Gymi-Jahr gerade erst begonnen hat, ist Flavia (12) aus Wassen. «Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck von der Schule. Am Anfang war es etwas schwierig, die Räume zu finden. Ansonsten läuft aber alles bestens», sagt sie. Flavia besucht im Rahmen eines Pilotprojektes die Klasse der Tagesschule, die auf Schüler mit einer längeren Anreise ausgelegt ist. «Die Schulzeiten der Tagesschule sind sehr vorteilhaft. So bin ich eine Stunde früher zu Hause, zeitgleich mit meiner Schwester.» Zusammen mit ihren Kolleginnen Nina (13) aus Bürglen und Sarah (12) aus Silenen besucht sie – bis auf den Montag und Mittwoch – jeden Tag den Mittagstisch und redet dort gerne über den Schulalltag. Die drei sind sich einig, dass das Essen der provisorischen Kantine sehr gut sei. Auf die Frage, ob sie trotzdem das Gymi besuchen würden, wenn es keinen Mittagstisch gäbe, sagt Nina (13): «Auf jeden Fall, dann hätte ich einfach etwas mitgenommen.»

Der Pilotversuch Mittagstisch stösst bei den Schülern des Kollegis Altdorf auf grosse Resonanz. Rita Imhof (rechts) von der Gotthard-Raststätte hat alle Hände voll zu tun. Tisch für Tisch füllen sich die Stühle, in Reih und Glied bildet sich vor der neuen Trese eine Schülerschlange.

Alle Hände voll zu tun hat an diesem Mittag Rita Imhof von der Gotthard-Raststätte. Sie schöpft aus vier Komponenten das Menu Rinds-Burritos mit Cheddarkäse und Sour Cream. «Ich habe gerne junge Menschen um mich, es war wie ein nach Hause kommen», sagt sie. Imhof war bereits vor dem Lockdown für den Pausenkiosk zuständig. «Wenn es Pasta gibt, komme ich mit dem Schöpfen gut nach, ein Menu mit vier Komponenten ist bei 50 Schülern aber immer eine Herausforderung.»

Gotthard-Raststätte erhielt den Zuschlag

Daniel Tinner ist Rektor der Kantonalen Mittelschule Uri. Bild: Florian Arnold

Vom Ansturm positiv überrascht zeigt sich auch Rektor Daniel Tinner. An diesem Mittag wurden 51 Menus ausgegeben. «Anfangs hatten wir etwas gebangt, ob der Mittagstisch wirklich ein Bedürfnis der Schüler abdecken würde.» Die Zielgrösse von 50 Menus pro Tag wird aber ab den Herbstferien wohl erreicht. «Wenn die Temperaturen fallen, dürfte diese Tendenz noch zunehmen», sagt er. Den Erfolg führt er auf die gute Qualität des Essens und den attraktiven Preis von 10 Franken zurück. «Das Angebot der Gotthard-Raststätte hat uns überzeugt.» Diese betreibt auch das Tagesrestaurant «Zum schwarzen Uristier» in der früheren Kantine der Dätwyler AG. «Der Anbieter muss eine grosse Zahl an Tagesmenus bewerkstelligen können.»

Das Pilotprojekt der Tagesschule beschränkt sich im ersten Jahr auf eine der drei ersten Gymi-Klassen. Im nächsten Jahr kommt wiederum eine erste Klasse hinzu. Die erste Tagesschulklasse setzt sich zusammen aus einer bunt zusammengewürfelten Gruppe mit Schülern aus Andermatt, Bristen, Göschenen, Silenen und dem Meiental. «Es gab viele Bewerbungen für die Tagesschulklasse und wir haben in Absprache mit den Eltern jenen Schülern mit langem Schulweg den Vorzug gegeben», sagt Tinner.

Die tiefe Urner Gymi-Quote soll gesteigert werden

Der Landrat hat am 18. Mai einen Verpflichtungskredit über knapp 233'000 Franken für den dreijährigen Pilotversuch des Führens einer Tagesschule an der Kantonalen Mittelschule Uri bewilligt. Neben der Tagesschulklasse und dem Mittagstisch umfasst das Projekt auch ein Lernatelier, in dem den Schülern in den leeren Stunden über den Mittag und am Nachmittag betreutes Lernen angeboten wird. «Das Lernatelier dürfte vor allem in den Prüfungsvorbereitungsphasen rege benutzt werden», prognostiziert Tinner.

Mit der Tagesschule könne man vor allem zwei Interessen verbinden: Erstens liege die Urner Gymnasialquote, die oft zwischen 10 und 15 Prozent schwankt, deutlich tiefer als im Schweizer Durchschnitt, der sich eher um die 20 Prozent bewegt. «Dies ist ein Teufelskreis, denn wenn weniger Schüler ins Gymnasium eintreten, reduziert sich unser Angebot beispielsweise bei der Zahl der Schwerpunktfächer, und die Attraktivität des Gymnasiums verringert sich.» Zweitens wolle man einem Bedürfnis vieler Eltern entgegenkommen. «Einige Eltern möchten ihre Kinder gerne zu uns schicken. Vorausgesetzt, dass wir eine gute Betreuung über den Mittag garantieren können.»

Tinner weiss, dass der Familien-Mittagstisch in Uri nach wie vor eine Tradition ist, die gelebt wird. Trotzdem will er die Entwicklung des Projektes mit Spannung verfolgen. «An einer Tagesschule lernt man nicht nur zusammen, man lebt auch zusammen. Gemeinsames Mittagessen ist ein verbindendes Element, das den Zusammenhalt in der Klasse stärkt», ist er überzeugt. Er glaubt deshalb an das Potenzial des aktuellen Pilotversuches. Ob die Tagesschule aber wirklich ein fester Bestandteil des Kollegi Altdorfs wird, soll in drei Jahren evaluiert und entschieden werden.