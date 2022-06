Kolumne «Tribüne»: Braucht es neun statt sieben Bundesräte? Die Urner Ständerätin Heidi Z’graggen blickt auf die Sommersession zurück und gibt Einblicke in ihren politischen Alltag in Bundesbern. Heidi Z'graggen, Urner Ständerätin 25.06.2022, 05.00 Uhr

Heidi Z’graggen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2020)

In der Sommersession warteten grosse Vorlagen auf den Ständerat. Wie bereiten wir uns auf solch grosse Gesetzesvorhaben vor? Jedes Ständeratsmitglied arbeitet sich vor der Session in die Vorlagen ein. Die Hauptarbeit passiert aber vorher in den Fachkommissionen, die die Geschäfte für das Plenum vorbereiten. Darum bezeichnet man das Schweizerische Parlament als Arbeitsparlament. Dann werden die Vorlagen in den Gruppen des Ständerates vorberaten. Im Ständerat spricht man nicht von Fraktionen oder Parteien, um darzulegen, dass wir Kantonsvertreterinnen und -vertreter sind. In der Debatte im Plenum werden dann die Argumente vorgetragen. Bei wichtigen Vorlagen für Uri sprechen wir Urner uns natürlich ab, sodass wir unsere Stimmen ja nicht verzetteln. Die Argumente des Bundesrates, die immer am Schluss vorgetragen werden, können ab und zu die Entscheidung noch beeinflussen.

Drei Vorlagen, wo ich nicht Kommissionsmitglied bin, waren zentral in der Sommersession. Der Urner Ständerat Josef Dittli hat als Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission das Plenum mit seinem Fachwissen überzeugt. Der Erhöhung des Armeebudgets und der raschen Beschaffung der F35 habe ich denn auch mit Überzeugung zugestimmt. Bei der Revision des BVG, die noch einmal zurück in die Kommission geht, muss eine Vorlage vorliegen, die auch die Situation der Frauen in der zweiten Säule verbessert und zu einer nachhaltigen und generationengerechten Lösung führt.

Mit dem Raumplanungsgesetz stellen wir die Weichen, wie unsere Landschaft in Zukunft aussehen wird. Für unseren Kanton (die Bauern, den Tourismus und die Landschaft) sind die künftigen Vorgaben für das Bauen ausserhalb der Bauzone wichtig. Die Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet muss mit dem Vorrang der Landwirtschaft ausserhalb der Bauzone Leitlinie bleiben. Die typische Baukultur soll erhalten und die Gebäudeanzahl stabilisiert werden. Es liegt nun ein guter Vorschlag als Alternative zur starren Landschaftsinitiative auf dem Tisch.

Auch wir, die Mitglieder der Rechtskommission und der Staatspolitischen Kommission, waren in der Sommersession gefordert. In der Rechtskommission haben wir während fast zweier Jahre an der Revision des Sexualstrafrechts gearbeitet. Das nicht mehr zeitgemässe Sexualstrafrecht muss reformiert und punktuell auch verschärft werden. Neu wird bestraft, wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt. Die Ablehnungslösung, ein Quantensprung, geht davon aus, dass ein Sexualkontakt in aller Regel im gegenseitigen Einverständnis erfolgt und nicht als unwillkommener Übergriff empfunden wird.

Die Staatspolitische Kommission des Ständerates musste die Frage klären, ob neun oder sieben Bundesräte richtig für das schweizerische System sind. Im Bundesratslexikon schreibt Urs Altermatt, dass der Bundesrat «ohne Zweifel die originellste Schöpfung des politischen Systems der Schweiz» sei. Die Schweizer Regierung ist seit 1848 ohne auch nur einen Tag Unterbruch im Amt. Sie ist nie vollständig ausgewechselt, sondern nach Abgängen immer nur durch einzelne Mitglieder ergänzt worden. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts behandelte das Parlament zwölf Vorlagen, die den Bundesrat von sieben auf neun Köpfe erweitern wollten. Sie wurde auch von mir zum 13. Mal abgelehnt.

Ich bin gespannt, welche Lösungen der Bundesrat auf die Fragen zur Interpellation zur Verkehrsüberlastung auf der Gotthardtransitroute in der Herbstsession vorschlägt. Ein schöner Anlass war in der dritten Sessionswoche die Ständeratspräsidentenfeier für Thomas Hefti in Glarus. Es gefiel mir sehr im Nachbarkanton, besonders in Schwanden. Nur noch eine halbe Stunde und ich wäre auf dem Urnerboden gewesen. Doch führte uns der Extrazug spätabends in die andere Richtung nach Bern.