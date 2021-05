Kolumne Ürner Asichtä: Als eine Petition die Sperrung der Axenstrasse forderte Unser Autor schreibt über das Bedürfnis, die negativen Auswirkungen der Axenstrasse zu eliminieren. Elias Bricker, Historiker, Flüelen 30.05.2021, 16.53 Uhr

Die Axenstrasse muss geschlossen werden: Das forderten Einwohner von Flüelen, Sisikon und Altdorf 1909. Was heute kaum mehr vorstellbar ist, war damals ernst gemeint. Besorgte Bürger sammelten Unterschriften für die Strassensperrung und reichten bei der Regierung eine entsprechende Petition ein. Sie wollten, dass im Sommer jeweils zwischen 10 und 17 Uhr keine Autos durch den Axen fahren.

Allen voran kämpften Flüeler Wirte für die Sperrung. Denn die Axenstrasse war wegen ihrer spektakulären Linienführung und wunderschönen Aussicht eine angesagte Flaniermeile und lockte Touristen an. In Flüelen waren entlang der Strasse pompöse Hotels entstanden – teils gar mit Parkanlagen: das Parkhotel Rudenz (heute Pflegezentrum Urnersee), das Hotel Urnerhof («Apertura») inklusive Rossstallung (Schulwerkraum) oder das Grandhotel Adler («Urnerhof»). In Sisikon erholten sich die Kurgäste in den Gärten der Hotels Schillerstein (Schulhaus), Eden und Tellsplatte.

Doch die Hotelgäste in den Parkanlagen fühlten sich zunehmend in ihrer Ruhe gestört und den Flanierenden verging die Lust am Spazieren auf der Axenstrasse. Die Autofahrer wirbelten mit ihren Motorkarossen auf der Naturstrasse mächtig Staub auf und nahmen – will man den Überlieferungen Glauben schenken – wenig Rücksicht auf Fussgänger. Die Hoteliers mussten deshalb intervenieren.

Die Urner und Schwyzer Behörden wollten aber nichts von einer Strassensperrung wissen. Quasi als Gegenvorschlag schlug der Urner Landrat den Initianten aus Flüelen, Sisikon und Altdorf vor, stattdessen etwas für die Sicherheit der Fussgänger zu tun und der Raserei auf der Axenstrasse Einhalt zu gebieten. Fortan durften die Autos nur noch mit 10 bis 15 Stundenkilometer durch den Axen tuckern. So wirbelten sie weniger Staub auf. Die Motorisierung konnte der Landrat aber nicht aufhalten. Spätestens in den späten 1920er-Jahren nahm der Verkehr so stark zu, dass sonntags kaum noch Familien auf der staubigen Axenstrasse spazierten. Daran änderte auch nichts mehr, als die Strasse in den 1930er-Jahren endlich asphaltiert wurde.

Heute queren bis zu 16’000 Fahrzeuge täglich den Axen, die Strasse ist für Uri nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend gross waren der volkswirtschaftliche Schaden und der Aufschrei in der Politik, als die Strasse 2019 wegen Steinschlag wochenlang gesperrt war. Viele Urnerinnen und Urner wünschen sich daher, dass der längst angekündigte Ausbau der Strasse baldmöglichst realisiert wird.

Auch wenn heute kaum noch jemand die Strasse sperren will, die Bedürfnisse der Anwohner sind dieselben wie 1909: weniger Lärm, bessere Luft und mehr Sicherheit. Diesbezüglich hat sich die Situation zwar in Flüelen seit der Eröffnung der Umfahrung massiv verbessert. Doch in Sisikon dürfte es leider noch länger gehen, bis das Dorf seinen Tunnel erhält. Die 1909 erstmals formulierten Forderungen der Sisiger nach mehr Lebensqualität wurden wohl noch nicht überall gehört.