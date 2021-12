Kolumne Ürner Asichtä: Die Zustände am Urnersee waren katastrophal Abwasser Uri will in den nächsten Jahren ein visionäres Projekt umsetzen. Vor wenigen Jahrzehnten wäre ein solches noch undenkbar gewesen, weiss Elias Bricker und erinnert an die damaligen Badeverbote wegen verunreinigten Wassers. Elias Bricker 23.12.2021, 15.30 Uhr

Elias Bricker, Historiker. Bild: PD

Die Abwasser Uri baut aktuell eine rund 12 Kilometer lange Kanalisationsleitung quer durch den Urnersee – in einer Tiefe von bis zu 200 Metern. Derzeit können Sie die Bauarbeiten vom Ufer aus verfolgen: Auf der Seeoberfläche zwischen Seedorf und Bolzbach schwimmen diese Tage sechs rund 850 Meter lange Leitungsrohre, welche Arbeiter und eine Taucherequipe in den kommenden Wochen auf dem Seegrund versenken werden. Ab 2024 sollen die Abwässer von Bauen, Isenthal und Sisikon durch diese Leitungen zur ARA Altdorf fliessen.

Damit rückt die Vision der Abwasser Uri immer näher, im Kanton dereinst nur noch zwei statt wie früher elf Kläranlagen zu betreiben – und zwar in Altdorf und in Seelisberg. Im vergangenen Jahr konnte bereits die 42 Kilometer lange Abwasserleitung von Realp nach Altdorf, welche in mehreren Etappen gebaut worden ist, durchgehend in Betrieb genommen werden. Dafür konnten insgesamt fünf Abwasserreinigungsanlagen im Urserntal und im Urner Oberland aufgehoben werden.

Die Investitionen im Umfang von rund 46 Millionen Franken machen durchaus Sinn. Längerfristig dürfte die Abwasser Uri durch die Reduktion ihrer Anlagen ihre Betriebskosten massiv senken und darüber hinaus die Abwässer noch besser reinigen können. Davon profitieren am Schluss wohl auch die Gebührenzahler. Durch die zentrale Kläranlage in Altdorf wird es zudem künftig praktisch kein Fliessgewässer im ganzen Kanton mehr geben, dass durch sogenannte Restfrachten einer ARA belastet wird. Das ist einmalig in der Schweiz und für den Gewässerschutz in Uri ein Quantensprung.

Ein solch visionäres Projekt wäre vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen. Ende der 1990er-Jahre waren noch nicht einmal alle Urner Gemeinden an einer Kläranlage angeschlossen. So floss das Abwasser in Hospental beispielsweise damals ungeklärt in die Furkareuss, Unterschächen besass ebenfalls keinen Kanalisationsanschluss. Und in der Reussebene von Flüelen und Altdorf gab es vor knapp 25 Jahren noch Haushalte, die den Überlauf ihrer Fäkalgruben über Meliorationsleitungen in den Giessen ableiteten.

Es ist zudem noch keine Ewigkeit her, da war das Wasser derart verunreinigt, dass es an einigen Stellen im Urnersee sogar verboten war, sich im Sommer abzukühlen. Die Wasserproben wiesen während Jahren einen derart hohen Grad an Fäkalbakterien auf, dass der Regierungsrat 1963 den Badespass aus gesundheitlichen Gründen an einigen Uferabschnitten in Flüelen und Sisikon untersagen musste. Tafeln wiesen fortan darauf hin, dass Badende mit 50 Franken gebüsst würden. Doch das Wasser roch zeitweise derart stark, dass sich wohl kaum ein Schwimmer freiwillig ins Nass stürzte. Zudem verfärbten sich der Dorfbach und das Hafenbecken jeweils ganz rot, wenn die beiden damaligen Flüeler Metzgereien schlachteten. Erst durch die Eröffnung der Kläranlagen Altdorf und Sisikon sowie die Inbetriebnahme der Abwasserleitung von Flüelen zur ARA Altdorf konnten die Badeverbote sukzessive aufgehoben werden. Das letzte Badeverbot hatte bis 1983 seine Gültigkeit.

Heute sind klare Seen und Flüsse in der Schweiz schon fast eine Selbstverständlichkeit, die Zustände von einst vergessen. Der Gewässerschutz geniesst grosse Akzeptanz in der Bevölkerung. Mikrobiologische Untersuchungen attestieren dem Vierwaldstättersee zudem eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. Dabei waren die Behörden und Verwaltungen noch vor wenigen Jahrzehnten komplett überfordert mit der Problematik der Abwasserentsorgung, insbesondere auch was deren Finanzierung angeht. Die Zustände waren bei uns nicht viel anders, wie in vielen Ländern noch heute sind. Es ist noch gar nicht lange her.