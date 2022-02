Kolumne «Ürner Asichtä»: Gut, dass ich dich ab und zu vermissen darf Regula Waldmeier erinnert sich zurück an die Zeit, als sie ihre erste Wohnung in Uri bezog und dort bleibende Momente erlebte. Regula Waldmeier 26.02.2022, 05.00 Uhr

Regula Waldmeier aus Flüelen. Bild: Philipp Zurfluh / Urner Zeitung

Letze Woche schickte meine ältere Tochter auf unser Familien-Whatsapp die Todesanzeige von meiner ersten Vermieterin im Kanton Uri. Ich sei nun doch sehr traurig, schrieb ich zurück, wohlwissend, dass die Frau gute zwei Wochen zuvor 90 Jahre alt geworden war und ihrem grössten Wunsch entsprechend zu Hause hatte sterben dürfen.

In einer Stadt aufgewachsen, danach in verschieden Städten wohnhaft und berufstätig gewesen, bezog ich zusammen mit meinem damaligen Mann meine erste Wohnung in Uri in einem Bauernhaus. Meine Vermieterin, «ds Olgi», war eine waschechte Bäuerin, schon von ihrer Ursprungsfamilie her, Mutter von sieben Kindern, geschickt und sorgfältig im Haushalt, den Umgang mit Tieren gewohnt. Ich, noch ohne Kinder, berufstätig, etwas kopflastig, auch ein bisschen naiv, gar nicht praktisch veranlagt, spontan, redselig. «Ds Olgi» eher bedächtig, ruhig, besonnen, abwägend. «Ds Olgi» durch und durch Urnerin, ich Aargauerin. (Hier muss ich noch etwas richtigstellen: Wir vom Aargau fahren nicht schlecht Auto und Aargauer Männer tragen keine weissen Socken, Sie verwechseln das mit den Zürchern.) Das Einzige, was uns verband, war die deutsche Sprache, der Dialekt war für mich anfänglich schwierig zu verstehen.

Unglaublich schön, dass wir uns sofort verstanden: Es war der Beginn einer lebenslangen, sehr geschätzten Freundschaft. Schon nach wenigen Tagen stand frisch gemolkene Kuhmilch vor der Wohnungstüre. «Ds Olgi» lehrte mich, sie über Nacht an einen kühlen Ort zu stellen und am Morgen abzurahmen. Wunderbare Saucen konnten so kreiert werden. Ich lernte Urner Spezialitäten zu kochen, hörte von Sitten und Bräuchen, von der Kirche, ich war ja nicht katholisch. «Ds Olgi» fand Gefallen an meinem «mise en place» bevor Gäste kamen, mir gefiel ihre Unkompliziertheit.

Dann kamen unsere Kinder zur Welt, mir gelang es, auch dies etwas komplizierter zu gestalten. Doch «ds Olgi» hatte genug Erfahrung und half wo’s nötig war. Bald schon fanden unsere Mädchen den Weg in den zweiten Stock, spielten mit den Jungs von oben oder kuschelten sich ins Ehebett der Bauersleute, wo im Nachttisch auch immer etwas Schokolade zu finden war. Wenn eines krank war, wusste «ds Olgi» ein Naturmitteli, das oft half. Sogar unserem Hund wurde milde verziehen, wenn er die Hausherrin wieder einmal nicht in ihr eigenes Daheim eintreten lassen wollte. Er nahm seine Rolle als Wächter etwas zu ernst.

Dem Olgi seine und meine heilige Stunde: Dienstabend zusammen am Fernsehen «Dallas» schauen. War das herrlich. Schliesslich wurde die Wohnung für unsere Familie zu klein und wir bezogen nach acht wunderschönen Jahren unser eigenes Heim. «Ds Olgi» und ich blieben in Kontakt. Letzten Herbst machte ich einen spontanen Abstecher zu Olgi. Unser Gespräch plätscherte dahin, als hätten wir uns erst gestern gesehen. «Chunsch glii wider» rief sie mir beim Abschied nach. Daraus wird nun leider nichts mehr.

Liebes Olgi so wunderbar, dass ich dich gekannt habe. Gut, dass ich dich ab und zu vermissen darf.