Kolumne «Ürner Asichtä»: Mittendrin in der Langlaufplauschwoche in Davos Sie ist gestartet, aber noch nicht vorbei! Nein, Kolumnistin Sarah Kempf meint nicht die Fussball-WM und auch nicht die Energiekrise, sondern die Langlaufplauschwoche in Davos. Sarah Kempf, Davos 02.12.2022, 16.44 Uhr

Total knapp 3000 Gäste sind diese Woche in meiner momentanen Heimat, Davos, zu Besuch. Wow, nach dem jeweils eher ruhigen November wieder so viele Leute in der Stadt zu haben, ist speziell. Davos startet in die Wintersaison. Die Hotels öffnen ihre vielfach im Herbst geschlossenen Türen und testen ihre Abläufe mit neuen Teams. Sie rüsten sich für die kommenden Wochen.