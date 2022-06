«Ürner Asichtä»: Pendelt man bald von Realp nach Interlaken?

Kolumne «Ürner Asichtä»: Pendeln die Realper bald mit dem Zug nach Interlaken? In kurzer Zeit von Realp nach Interlaken mit dem Zug zur Arbeit fahren: Das Grimseltunell soll's möglich machen. Seit rund 150 Jahren besteht diese Idee. Von der Machbarkeit ist man überzeugt, ab Ende Juni kann sich die Bevölkerung zu dieser Vision äussern. Elias Bricker, Flüelen 10.06.2022, 11.32 Uhr

Elias Bricker, Flüelen. Bild: Urner Zeitung

Mit der Zahnradbahn auf den Urirotstock, mit dem Zug über den Susten oder mit dem «Schächental-Express» über den Klausenpass: Um 1900 steckte die Schweiz im Eisenbahnfieber, geschäftstüchtige Unternehmer wollten selbst die hintersten Ecken des Landes mit neuen Strecken erschliessen. Einige Ideen wie die Furka-Oberalp-Bahn oder die Schöllenenbahn wurden letztlich realisiert, die meisten anderen Urner Bergbahn-Träume scheiterten aber an der Finanzierung.

Davon lässt sich eine Interessensgruppe derzeit nicht entmutigen. Seit bald fünfzehn Jahren arbeitet sie tatkräftig darauf hin, dass die 150-jährige Idee einer Grimselbahn doch noch umgesetzt wird. Geht es nach den Initianten, soll ein 22 Kilometer langer Tunnel bereits in rund zwanzig Jahren Meiringen und Oberwald miteinander verbinden. Neben viel Lokalprominenz aus dem Berner Oberland und dem Goms setzen sich auch Urner für die Idee ein: Alt Landammann Urban Camenzind, Urschner Landräte und Tourismusvertreter, die auf zusätzliche Gäste aus dem Kanton Bern hoffen, geben ihre Namen für das Unterstützungskomitee her. Die Gemeinde Andermatt ist gar Aktionärin der Grimselbahn AG, deshalb nimmt Gemeinderat Jost Meyer im Verwaltungsrat Einsitz. Anfänglich hatte der heutige Regierungsrat Roger Nager diesen Sitz inne.

Sollte der Grimseltunnel tatsächlich gebaut werden, wäre es künftig möglich, von Realp mit dem Zug innert nützlicher Zeit nach Interlaken zur Arbeit zu pendeln – und dies selbst dann, wenn im Urserntal Lawinengefahr herrscht. Kein Wunder, engagieren sich auch der Realper Gemeindepräsident Armand Simmen und Landrat Georg Simmen im Unterstützungskomitee der Grimselbahn. Eine Zugverbindung ins Berner Oberland erscheint derzeit jedenfalls realistischer als der Bau der wintersicheren Böschen-Galerie zwischen Realp und Hospental.

Der Clou der Idee: Mit der Grimselbahn wird nicht nur einfach eine Eisenbahnstrecke neu gebaut. Neben Schienensträngen sollen künftig auch Stromleitungen durch den Eisenbahntunnel führen. Um die Stromversorgung der Schweiz langfristig zu sichern, muss die nationale Netzgesellschaft Swissgrid ohnehin die Leitungen, die heute über die Grimsel führen, erneuern und ausbauen. Da die Leitungen am Grimselpass aber stetigen Naturgefahren ausgesetzt ist und die heute geschützte Landschaft gar zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, sucht Swissgrid nach unterirdischen Alternativen. Deshalb scheint die utopische Idee der Grimselbahn, kombiniert mit der neuen Swissgrid-Leitung, aktuell realistischer denn je. Die Initianten sind von der Machbarkeit jedenfalls fest überzeugt und werben derzeit mit einer Ausstellung in einem Eisenbahnwaggon, der per Lastwagen nach Guttannen transportiert worden ist, für die Idee. Ab Ende Juni kann sich zudem die Bevölkerung entlang der geplanten Grimselstrecke im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens zur Vision äussern. Negative Stimmen hört man bisher aber kaum.

Doch die Zeit drängt. Swissgrid möchte ihre Stromleitungen schon bald in den Boden verlegen und erarbeitet bereits Alternativen zum Grimseltunnel. Daher müssen National- und Ständerat spätestens 2023 über den Projektierungskredit befinden und spätestens 2027 den Ausführungskredit sprechen. In den nächsten Monaten wird sich also entscheiden, ob die Grimselbahn realisiert oder ob die Pläne für immer in einem Archiv verschwinden werden – unmittelbar neben den Ausbauplänen für den Bedretto-Stollen, den Akten der Schmalspurbahn Alpnach-Seelisberg-Altdorf und den Skizzen der Furkapass-Strassenbahn. Ich werde die Debatten der kommenden Monate jedenfalls mit grossem Interesse verfolgen, denn die Schweiz plant nicht alle Tage neue Eisenbahnstrecken quer durch die Alpen.