Kolumne «Ürner Asichtä»: Petrus ist ein Jodler Die Tourismusfachfrau Fränzi Stalder lässt das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt vom Wochenende Revue passieren und gerät ins Schwärmen. In der Kolumne spricht sie über ihre Gänsehautmomente. Fränzi Stalder, Tourismus- und PR-Fachfrau, Schattdorf 24.06.2022, 11.41 Uhr

Fränzi Stalder Bild: PD/ Valentin Luthiger

Fantastisch, grossartig, traumhaft, sensationell oder grandios? Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, welches Adjektiv das passendste ist, um zu beschreiben, wie sich die Stimmung am Zentralschweizerischen Jodlerfest am Wochenende in Andermatt angefühlt hat. Es kann auf jeden Fall nur ein Superlativ sein. Das Wetter: Neun Monate Winter und drei Monate kalt heisst es oft im Urner Unterland in Bezug auf das eher raue Klima im Urserntal. Ich gebe zu, es war die berühmte Ausnahme der Regel – sie hätte aber auf keinen besseren Zeitpunkt gepasst. Schattenplätze waren noch nie so begehrt. Sonnenbrille und Sonnencreme vermutlich neben Alphörnern und Fahnen die meistgebrauchten Accessoires.