Kolumne "Ürner Asichtä": Was würde Wilhelm Tell wohl denken

Kolumne «Ürner Asichtä» Tells besorgte Miene Die Pandemie hat die Gesellschaft verändert und das demokratische System auf die Probe gestellt. Dazu einige Gedanken unseres heutigen Kolumnisten. Tobias Arnold 09.04.2022, 05.00 Uhr

Kolumnist Tobias Arnold. Bild: PD

Nein. Auch wenn wir seit dem 1. April wieder ohne Maske im ÖV unterwegs sein dürfen, ist die Coronapandemie nicht plötzlich fertig. Und doch darf man meines Erachtens die Aufhebung der besonderen Lage und die Rückkehr zur normalen Lage als Anlass nehmen, ein erstes Fazit zur Coronapandemie zu ziehen. Als Politologe will und kann ich keine medizinischen Schlussfolgerungen ziehen. Die Pandemie hat auch mit uns als Gesellschaft was gemacht und unser demokratisches System auf die Probe gestellt.

Die Pandemie war in politischer Hinsicht von Extremen gekennzeichnet. In den ersten Monaten, als niemand richtig wusste, was da auf uns zukommt, herrschte eine fast noch nie da gewesene Harmonie zwischen den Parteien. Wir alle waren im gleichen Boot. Zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren, ja sogar Kinder von Schulen fernhalten: Keine Partei hat in der ersten Welle im Frühling 2020 die Massnahmen in Frage gestellt.

An diese Zeiten kann man sich kaum mehr erinnern, wenn man an das zweite Pandemiejahr zurückdenkt. Dieses war von parteipolitischem Gezanke, gesellschaftlichen Gräben und scharfer Rhetorik geprägt. Die Impffrage hatte das Potenzial, ganze Weihnachtsfeiern zu zerstören, und durch Altdorf zog am 10. April 2021 eine unbewilligte Coronademonstration. Willhelm Tell war an diesem Tag umzingelt von Covid-19-Leugnern und Massnahmenkritikern. Hätte er die Plakate und das Skandieren der Demonstrierenden ernst genommen, hätte er die Schweiz vor dem Abgrund sehen müssen; ins Verderben regiert von einem autoritären Bundesrat, der sich über das Volk hinwegsetzt, angeführt vom Diktator Berset. Tell wird die Demonstrierenden nicht ernst genommen haben, davon bin ich überzeugt.

Viel eher dürfte Tell heute, also praktisch auf den Tag genau ein Jahr später, mit besorgter Miene rund 2000 Kilometer Luftlinie in Richtung Osten blicken. Er sieht dort einen Autokraten, der einen Angriffskrieg ausführt und ein ganzes Nachbarland auszulöschen versucht, ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Wir leben in struben Zeiten. So richtig können wir den 1. April, an dem wir unsere Masken fallen lassen durften, nicht feiern, da sich Europa bereits in der nächsten, diesmal geopolitischen Krise befindet.

Es bleibt eines zu hoffen: Möge der sinnlose und abscheuliche Krieg in der Ukraine uns allen in der Schweiz vor Augen führen, wie privilegiert wir sind, in einem Land zu leben, das während der Coronapandemie ein sorgfältiges Abwägen zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten zum Ziel hatte und sich nicht in Kriegsaktivitäten verstrickt, die es gegenüber der eigenen Bevölkerung dann als irgendeine «militärische Spezialoperation» verkauft.