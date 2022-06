Kolumne «Ürner Asichtä»: Vom Älterwerden Regula Waldmeier feiert demnächst ihren 75. Geburtstag. In ihrer Kolumne reflektiert sie über das Älterwerden. Regula Waldmeier, Flüelen 17.06.2022, 15.14 Uhr

Regula Waldmeier. Bild: Urner Zeitung

Würde ich mit 75 Jahren noch gesund, fit, klar im Kopf und selbstständig sein? Wie würde ich aussehen, würde ich mich alt fühlen? Wann ist man alt, wann sehr alt? Wie fühlt es sich an, wenn man sich alt fühlt? Diese Fragen trieben mich schon länger um. Und nun darf ich tatsächlich demnächst meinen 75. Geburtstag feiern. Über dieses Thema eine Kolumne zu schreiben, fällt mir schwer. Die erste Variante habe ich verworfen. Die zweite sandte ich meiner Tochter, die meine Texte gegenliest. Sie verstehe nicht, was ich meine, war ihr Kommentar. Ich liebe sie, auch für ihre Kritik.

Vor einigen Monaten bei einem Apéro, als ich schweren Herzens auf den zweiten, köstlichen Drink verzichtete, weil ich mit dem Auto da war, wollte mein Gegenüber wissen: «Fährst du immer noch Auto?» Fragten mich die Menschen vor einigen Jahren, ob ich noch als Rangerin im Delta Dienst leiste, fragt man mich heute, ob ich immer noch als Rangerin Dienst leisten würde.

Ich treffe in Altdorf eine flüchtige Bekannte an. Sie stellt lakonisch fest, dass ich hinken würde. Ja, wir würden halt älter und das sei gut so. Aha, denke ich. Als der Sanitäter, der mich nach einem Sturz erstversorgte, im Spital eine zirka 65-Jährige anmeldete, befand ich, der Sturz habe sich nur schon deshalb gelohnt. «Du siehst für dein Alter noch gut aus», wird mir ab und zu gesagt. Ist das jetzt eine positive Rückmeldung? Ich höre das eigentlich noch gerne.

Fazit: Ich muss mich selbst wahrnehmen, auf mich hören. Wie geht es mir als älterer Frau, was habe ich noch für Pläne und Ziele? Was kann ich für meine Gesundheit tun, wie lebe ich gut mit meinen Defiziten? Was möchte ich mehr tun, was weniger? Ich nehme mir vor, meine Altersweisheit nicht ungefragt kundzutun und weniger in Versuchung zu geraten, meine Beschwerden zu beschreiben. Ich möchte mich weiterhin für soziale und politische Themen interessieren und meine Familie unterstützen.

Ich werde sorgfältig mit mir umgehen, da ich dünnhäutiger geworden bin und schneller Stresssymptome zeige. Um den ärztlichen Test fürs Autofahren zu bestehen, mache ich beim Zähneputzen Gleichgewichtsübungen und gehe beim Telefonieren in die Hocke und komme wieder hoch. Meine Gesprächspartnerin fragt dann besorgt, weshalb ich so komisch atmen würde. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen weniger fit, darf mir dafür aber etwas mehr Zeit lassen und geniessen. Letztendlich bleibe ich im Kern die, die ich bin, ob älter oder jünger, und die mag ich ganz gut.

Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln und über Kinderlogik: Als Alma, mein jüngeres, kleineres Grosskind mit seinen sechs Jahren, feststellt, 's Omi sei jünger als ich – 's Omi zählt zehn Lenze mehr als ich –, schlucke ich leer. Ich frage also gepresst, wie Alma zu dieser Annahme käme. Ihre Antwort amüsiert mich ungemein: «Das Omi ist doch kleiner als du.» Ach, ist das schön, in der Schweiz älter zu werden.