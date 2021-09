Kommentar zur «Lex Kreisel Schächen»

Kommentar Ein Nein zur Kollektivstrafe – ein Ja zur Demokratie Der Landrat lehnt die «Lex Kreisel Schächen» per Stichentscheid ab. Dass nun die Initianten einlenken, ist jedoch unwahrscheinlich. Florian Arnold 22.09.2021, 18.01 Uhr

Demokratie fusst auf dem Mitspracherecht jedes einzelnen. Im Rahmen des Projekts West-Ost-Verbindung (WOV) wurde der Kreisel Schächen so geplant, wie ihn sich die Bevölkerung noch nicht recht vorstellen kann. Dass sich einige Schattdorfer in ihrem Recht an Mitsprache beeinträchtigt fühlen, ist verständlich. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Volksinitiative «Lex Kreisel Schächen» lanciert, welche ein Gesetz für sämtliche neuen Kreiselprojekte in Uri schaffen würde. Eigentlich ein zu grobes Mittel, wie selbst einige vehemente Befürworter im Landrat zugaben. Trotzdem stimmte knapp die Hälfte des Parlaments für das neue Gesetz.