Kommentar Nazi-Verirrung macht Probleme deutlich Auf einer Gemeindewebsite verwendete eine Mitarbeitende für eine Meldung als Symbolbild ein KZ-Tor mit der Aufschrift «Arbeit macht frei». Das zeigt laut Redaktionsleiter Florian Arnold Lücken im Bildungssystem auf. Florian Arnold 09.08.2022, 18.08 Uhr

Eigentlich ist es nicht der Rede wert, mit welchen Bildern eine Gemeinde ihre Kurzmeldungen untermalt. In den allermeisten Fällen findet eine Mitteilung eines freien Tags einer Kanzlei nur eine begrenzte Leserschaft – und das dazugehörende Bild beinahe keine Beachtung. Dass aus Unwissenheit ein KZ-Symbol für Illustrierung einer solchen Meldung ausgewählt wurde, ist sicher sehr unglücklich. Drastische Sanktionen gegen eine unbedarfte Mitarbeitende zu unternehmen – die jüdische Gemeinschaft soll gar eine fristlose Kündigung gefordert haben –, wäre vor diesem Hintergrund ungerechtfertigt. Der eigentlich unverzeihliche Fauxpas macht aber Probleme deutlich.

Dieser Onlineauftritt sorgte für Verwirrung. Screenshot: www.schattdorf.ch/ Urner Zeitung

Es ist der wohl grösste Wunsch der Holocaust-Überlebenden, dass die Gräueltaten der Nazis nicht in Vergessenheit geraten. «Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerung an das Unrecht, an das unsägliche Leid wachzuhalten und Antisemitismus keinen Platz zu bieten», sagte der deutsche Bundesjustizminister Marco Buschmann Anfang dieses Jahres am Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Wenn aber ein Nazileitsatz wie «Arbeit macht frei» nicht mehr als solcher erkannt wird, ist diese Aufgabe jetzt schon gescheitert. Und gleichzeitig wird deutlich, dass auf keinen Fall weder an politischer noch geschichtlicher Bildung gespart werden darf.