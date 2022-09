Konferenz Die Velozukunft wird immer «smarter» Die vierte Urner Velokonferenz befasste sich mit der Zukunft des Veloverkehrs. Zu Gast war mit Kurt Betschart auch eine Urner Radsportlegende. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.38 Uhr

Beim Kantonsbahnhof in Altdorf gibt es derzeit 170 Veloabstellplätze, und es besteht noch Ausbaupotenzial. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. September 2022)

Nachdem in den Vorjahren die Themen Velo-Parkierung und Sicherheit im Zentrum gestanden hatten, lag der Fokus an der vierten Urner Velokonferenz auf dem neuen Veloweggesetz des Bundes und was dieses für Kantone und Gemeinden bedeutet. Abgehalten wurde die von rund vier Dutzend Interessierten besuchte Veranstaltung am Donnerstag im neuen Kantonsbahnhof in Altdorf.

Ursprünglich war zum Auftakt eine Führung durch die neue Verkehrsinfrastruktur an der zentralen Drehscheibe geplant. Aufgrund des schlechten Wetters wurde diese jedoch gestrichen. Projektleiter Peter Gisler vom Amt für Tiefbau hielt sein Referat stattdessen in einem Tagungsraum. Er zeigte auf, wie sich Velo, Fussgängerverkehr, Bus, Bahn und auch der Autoverkehr beim Bahnhof Altdorf ergänzen und als gesamtes Verkehrssystem funktionieren.

Als grösste Herausforderung bezeichnete er die engen Platzverhältnisse. Im Zusammenhang mit der Velo-Abstellanlage sagte Gisler: «Wir hätten sie gerne grösser und einstöckig dimensioniert. Aber es stand nicht mehr Platz zur Verfügung.» Aktuell können 170 Fahrräder abgestellt werden. Bei Bedarf wäre die Anlage um 70 Einheiten erweiterbar. Die teils doppelstöckigen Abstellmöglichkeiten sind gemäss Gisler bei den Velofahrenden nicht sonderlich beliebt. Zum Schluss gab der Projektleiter einen kurzen Einblick, was in Sachen Radwegnetz in der Umgebung des Bahnhofs weiter geschieht. Auf der Westseite seien neue Velowege bis zur Seedorfer- und Attinghauserbrücke in Planung beziehungsweise in Bearbeitung.

Grosses Velopotenzial im unteren Reusstal

Claudia Baumann vom Büro für Mobilität, Bern, befasste sich in ihrem Referat mit dem neuen Veloweggesetz des Bundes, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Die Kantone haben fünf Jahre Zeit für die Planung und danach 20 weitere Jahre für die Umsetzung. Es handelt sich also um einen sehr langen Zeithorizont. «Der Name Veloweggesetz ist etwas irreführend, denn gemeint ist nicht nur das Velowegnetz, sondern auch die gesamte Velo-Infrastruktur bis hin zu Velo-Parkierungsanlagen», betonte Baumann. Dann fügte sie noch an: «Wichtig für eine erfolgreiche Velo-Verkehrsplanung ist, dass die Infrastruktur von allen Velofahrenden, von acht bis 80 Jahren, genutzt werden kann. Es braucht ein sicheres, komfortables und attraktives Netz, das alle Leute einlädt zum Velofahren und niemanden abschreckt. Auch das Gefühl der subjektiven Sicherheit ist wichtig. Man muss sich wohlfühlen auf den Velowegen.»

Zudem gelte es, die Veloförderung breit anzupacken und bereits in der Schule damit zu beginnen. Neue Angebote sollte man gezielt bewerben, kommunizieren und signalisieren. Baumann sieht in Bezug auf den Kanton Uri vor allem im unteren Reusstal ein grosses Velopotenzial. «Dort gibt es kurze Distanzen und wenig Topografie, was ideal ist», so die Expertin. Bei der im Gesetz angestrebten Entflechtung von Wegen für Fussgänger und Radfahrer ist sie eher skeptisch. Sie vermutet, dass diese Vorgabe, wenn überhaupt, aus Kostengründen eher inner- als ausserorts umgesetzt wird.

Im Rahmen der Velokonferenz wagte Richard Merz von der Fuchs-Movesa AG einen Blick in die Zukunft. Er geht davon aus, dass sich der Veloverkehr in der Schweiz bis 2050 insbesondere dank des E-Bike-Booms verdoppeln wird. Seiner Einschätzung nach werden normale Velos ohne Elektromotor nach und nach vom Markt verdrängt und zu einem Nischenprodukt werden. Merz bot auch einen Einblick in die Trends der Velotechnik. Ganz ähnlich wie bei Autos, Häusern und Wohnungen (smart home) soll auch dort die Vernetzung immer mehr zunehmen. Bedienmöglichkeiten per Handy wie etwa das Sperren des Elektromotors, falls der Drahtesel geklaut wird, und auch Ortungsmöglichkeiten gibt es jetzt schon.

Viel mehr Verkehr und weniger Toleranz

Abgerundet wurde der Event mit dem Auftritt einer Urner Radsportlegende. Kurt Betschart liess seine eindrückliche Profikarriere, in der er unter anderem zusammen mit seinem langjährigen Partner Bruno Risi nicht weniger als 37 Sechstagerennen gewann, Revue passieren. Nach seiner Aktivzeit amtete der ehemalige Radcrack viele Jahre als Technischer Direktor bei der Tour de Suisse.

In seinem Referat zeigte er auf, wie aufwendig und ausgeklügelt die Streckensicherung beim grössten Schweizer Radrennen organisiert wird. Auf die Frage von Toni Brand, was sich in den letzten 30 bis 40 Jahren beim Velofahren am meisten verändert hat, antwortete Betschart: «Die Anzahl der Verkehrsteilnehmenden hat stetig zugenommen und auch der Anteil jener, die ihr Gefährt nicht richtig im Griff haben oder unkonzentriert sind. Zudem fehlt es vielen an der nötigen Toleranz. Diesbezüglich ist es eindeutig schlechter geworden.»

