Konzernverantwortung «Der administrative Aufwand für KMU ist kaum noch erträglich»: Auch Urner Gemeinden verlangen Nachweise für faire Produktionsbedingungen im Ausland Ein Firmeninhaber soll bei einer öffentlichen Auftragsvergabe durch eine Urner Gemeinde faire Produktionsbedingungen im Ausland berücksichtigen. Er fühlt sich überfordert. In der Praxis geht man damit pragmatisch um. Doch die Regulierungsdichte nimmt zu. Christian Tschümperlin 10.12.2020, 05.00 Uhr

Die Konzernverantwortungsinitiative scheiterte trotz Volksmehr am Ständemehr. In der Schweiz scheint es aber, so etwas wie Unternehmensverantwortung bereits zu geben. Dies zeigt das Beispiel einer Firma, die sich kürzlich um einen Auftrag in Altdorf bewarb.

Der Anbieter von Rohren, der namentlich in der Zeitung nicht genannt werden will, bot seine Dienste der Gemeinde Altdorf im Rahmen einer öffentlichen Submission an. Als er die Selbstdeklaration studierte, glaubte er, seinen Augen nicht mehr trauen zu können. In einem Passus wurde er mit folgender Frage konfrontiert: «Berücksichtigen Sie bei der Beschaffung von Gütern aus dem Ausland, ob diese unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt wurden?» Den Passus hat der Firmeninhaber in seinem Bereich noch nie gesehen, obwohl er sich regelmässig um Submissionen bewirbt.

Lieferketten für KMU schwer nachzuverfolgen

Die betroffene Altdorfer Firma, ein Anbieter von Rohren, bezieht seine Ware zum Teil über seinen deutschen Lieferanten aus China. (Symbolbild) Stephanie Lecocq / EPA

Der Firmeninhaber zeigt sich verärgert: «Man muss dies innerhalb von 10 Tagen nachweisen können.» Ihm gingen viele Fragen durch den Kopf. «Wurde da eine Konzernverantwortungsinitiative durch die Hintertür bereits eingeführt?» Er hält fest: «Für uns als KMU ist es nicht möglich, die Lieferketten im Ausland zu überprüfen.» Der Anbieter von Rohren bezieht seine Rohre zum Teil über seinen deutschen Lieferanten aus China. «Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien. Aber gerade bei Stahlrohren gibt es für gewisse Dimensionen nur noch chinesische Produzenten, weil diese mit ihren tiefen Preisen die europäischen Anbieter zu Grunde gerichtet haben.»

Wie sollte er mit diesem Dilemma bloss umgehen? Wenn er die Frage in der Selbstdeklaration mit «Nein» beantwortet hätte, hätte dies zu einem Ausschluss führen können. Bei einem «Ja» fürchtete er wegen Falschangaben rechtliche Konsequenzen. Die Submission schreckte ihn ab und liess ihn ratlos zurück.

Anton Arnold, Leiter Bauabteilung Gemeinde Altdorf, stellt klar, dass es sich bei dem Passus, den der Unternehmer vorfand, nicht um eine Altdorfer Eigenheit handelt. «Wir sind kein Einzelfall, der Nachweis fairer Arbeitsbedingungen ist bei Beschaffungen in der Schweiz inzwischen die Regel.» Eine Nachfrage bei der Baudirektion Uri ergibt, dass entsprechende Vorgaben auch auf Ebene Kanton existieren. «Je nach Umständen könnten Falschangaben einen Ausschluss zur Folge haben. In der Praxis ist mir aber kein solcher Fall bekannt», sagt Angel Sanchez, Leiter Kommunikation. Die Bestimmungen gelten bei offenen und selektiven Verfahren. «Beim freihändigen Verfahren ist die Selbstdeklaration bei tiefen Vergabesummen fakultativ.» In anderen Schweizer Kantonen kennt man ähnliche Regelungen.

Passus existiert seit vielen Jahren

Den Bezug zur Konzernverantwortungsinitiative verneint Anton Arnold:

«Diesen Passus gibt es schon seit vielen Jahren und er hat nichts mit der Konzernverantwortungsinitiative zu tun.»

In der Praxis beziehe sich die Passage vor allem auf chinesischen Granit. Dieser wird beispielsweise im Strassenunterhalt benötigt, etwa wenn Randsteine verbaut werden. «Wenn ein Lieferant den Granit statt aus Uri oder dem Tessin aus China bezieht, müssen wir gerade bei grösseren Aufträgen ein Zertifikat verlangen.» Eine Firma die solche Steine zertifiziert ist etwa Fair Stone. Aber in der Selbstdeklaration kann von einer Beschränkung auf China-Steine keine Rede sein. Weshalb also eine General-Klausel?

Bei Granit-Steinen aus China wird bereits heute ein Zertifikat verlangt, das den Nachweis fairer Produktionsbedingungen erbringt. Doch bei vielen Bauteilen fehlt die Zertifizierung – obwohl Schweizer Recht eine solche verlangt. Bild: Robert Van Der Hilst/Gamma-Rapho

Ein Gespräch mit Regina Füeg, der stellvertretenden Generalsekretärin bei der interkantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz, verschafft Klarheit. Sie verantwortet auch das Beschaffungswesen. «Ein KMU-Unternehmer kann selbstverständlich nicht nach China fliegen und die Produktionsbedingungen vor Ort überprüfen.» Um den nötigen Nachweis erbringen zu können, führe kein Weg daran vorbei, dass der betroffene Schweizer Anbieter beim Lieferanten aus Deutschland nachfrage, ob dieser über Zertifikate für seine Produkte verfüge. «Bei den China-Steinen ist das bereits übliche Praxis.» Füeg weiss auch, dass die Zertifizierung für viele Bauteile noch unüblich ist. Sie empfiehlt, pragmatisch vorzugehen:

«Auf die Frage nach den fairen Arbeitsbedingungen im Ausland würde ich in einem solchen Fall weder ‹Ja› noch ‹Nein› ankreuzen.»

Stattdessen schlägt sie vor, den Passus mit einer Bemerkung zu versehen, dass entsprechende Zertifikate in dem fraglichen Bereich aktuell noch nicht existieren.

Pragmatische Lösungen sind gefordert

Weder «Ja» noch «Nein». Wie könnte sich dies schlimmstenfalls auswirken? «Ein Ausschluss ist nur bei falschen Angaben eines Anbieters angedacht.» Bei diesem Instrument handle es sich um eine Massnahme der letzten Wahl, das sehr zurückhaltend angewendet werde, so Füeg. Bei der Gemeinde, dem Kanton und der interkantonalen Konferenz kann man bestätigen, dass es in der Praxis diesbezüglich zu keinen Problemen kommt. «Man findet immer eine Lösung miteinander», sagt Füeg.

In der Schweiz treten am 1. Januar neue Regeln im Beschaffungswesen in Kraft, zudem ändert das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Die Nachhaltigkeit wird dadurch stärker gewichtet. Nadine Mathys ist Mediensprecherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Seco. In ihrer Antwort erklärt sie, dass das neue Beschaffungsrecht den Druck auf KMU nicht erhöht sondern ganz im Gegenteil den KMU neue Möglichkeiten eröffnet. «Mit der Revision geht eine Harmonisierung des Beschaffungsrechts des Bundes und der Kantone einher. Die Anwendung des Beschaffungsrechts wird damit vereinfacht und die Rechtssicherheit erhöht, wovon insbesondere auch KMU profitieren.»

Der Unternehmer, der sich um die Submission bewarb, sieht dies anders:

«Der administrative Aufwand für KMU nimmt fast täglich zu. Das ist kaum noch erträglich für uns.»

Seine Firma müsse Grundlagen liefern für Statistiken über den Warentransport – oder vor dem Bezug einer Baustelle Maschinendeklarationen und Mitarbeiterangaben inklusive Strafregisterauszug ausfüllen. «Dies kann dazu führen, dass sich die Produktion immer stärker ins Ausland verlagert. Umgekehrt werden Firmen in der Schweiz vermehrt durch ausländische Firmen konkurrenziert.» Das führe zu einer Verdrängung von Schweizer Firmen.