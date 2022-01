Andermatt Music: Akkordeonist Fränggi Gehrig im Interview

Konzertreihe Andermatt Music Akkordeonist Fränggi Gehrig: «Jeder findet seinen Platz» In der Klassik-Konzertreihe Andermatt Music sorgen Fränggi Gehrig und seine Formation Gläuffig für die urchigen Tonfärbungen. Im Interview spricht er über Andermatt als Kulturort, das Musikstudium und Kreativpausen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2019 bietet die Konzerthalle Andermatt der Kultur in Uri noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Dieses Potenzial ausschöpfen soll «Andermatt Music». Unter diesem Label startet am 5. Februar die erste Konzertreihe. Die klassische Musik steht dabei im Zentrum, wird aber sehr breit interpretiert, sodass auch urchige, heimatliche Klänge Platz haben. Dafür sorgt in der ersten Ausgabe Gläuffig, die Formation rund um den Andermatter Akkordeonisten Fränggi Gehrig. Im Interview sagt er, wie er über das Festival, Andermatt und die aktuelle Situation denkt – und was das Publikum erwarten darf.

Fränggi Gehrig, Urner Akkordeonist aus Andermatt. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Januar 2022)

«Andermatt Music» trumpft bei der ersten Ausgabe gleich mit einem Programm mit hochkarätigen Namen auf. Was bedeutet es Ihnen, Teil davon zu sein?

Fränggi Gehrig: In Andermatt spielen zu dürfen ist für mich noch mehr ein Heimspiel, als wenn ich in Altdorf auftreten darf. Besonders schön ist es, gleich beim Auftaktwochenende dabei zu sein. Ein Programmschwerpunkt der Veranstalter sind lokale Wurzeln der Musik. Und da ist es natürlich toll, dass wir zum Zug kommen.

Gläuffig heisst Ihre Formation. Was muss man sich unter diesem Namen vorstellen?

Wir sind grundsätzlich eine Ländlerkapelle, zumindest was die Besetzung betrifft. Während des Musikstudiums haben wir nie intensiv geprobt. Im Herbst 2019 haben wir dann ein Programm mit ausschliesslich Eigenkompositionen, Ländlermusik in entwickelter Form zusammengestellt, und dieses vergangenen Sommer im Tonstudio aufgenommen.

Damit begeben Sie sich jetzt auf die «Gesellenwanderung».

Genau, der Name des Programms erinnert an die Zimmersleute, die sich nach der Ausbildung auf Wanderschaft begeben. Das Konzert in Andermatt ist der Startschuss, um die CD präsentieren zu können. Für Andermatt haben wir noch vier Zuzüger. Unser Ziel ist es, ein möglichst breites Spektrum der Ländlermusik zu zeigen und deren Geschichte und Entwicklung abbilden zu können.

Trotzdem ist die Ländlermusik eher fremd im sonstigen Programm mit klassischer Musik.

Man will in dieser Konzertreihe unter anderem die lokale Musikszene fördern und ein breites Spektrum an Kultur zeigen. Und da hat die Ländlermusik in der Schweiz einen grossen Stellenwert. Dass man Volksmusik in Klassik- oder Jazzfestivals integriert, kommt immer mehr vor.

Fränggi Gehrig an einem Auftritt an der Werk- und Förderungsausstellung in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Dezember 2021)

Dabei spielen auch Sie eine wichtige Rolle. Sie gehörten zu den ersten, die Volksmusik an der Musikhochschule studierten.

Bei mir war es noch so, dass ich Volksmusik als Schwerpunkt belegen konnte neben einem Klassik- oder Jazzstudium. Auf diese Weise hat man in der Musikszene gesehen, dass es auch Volksmusikanten gibt, die auf Hochschulniveau musizieren können. Nun gibt es immer mehr Volksmusikanten mit einer solchen Ausbildung. Und es ist auch möglich, Volksmusik im Vollzeitstudium zu wählen.

Fürchten Sie deshalb manchmal, dass Ihre Nische überfüllt werden könnte?

Nein. Jeder findet seinen Platz unabhängig von dem, was er studiert hat. Der grosse Vorteil des Studiums ist, dass es mehr ausgebildete Volksmusiker gibt, die an den Musikschulen unterrichten. Gerade etwa auf dem Schwyzerörgeli gibt es einen Mangel.

Wie ist es in der aktuellen Situation für Sie, in der Kultur tätig zu sein?

Ich sehe es nicht negativ, sondern empfinde es im Moment als sehr dankbar. Die Leute schätzen sehr, dass Kultur wieder stattfinden kann. Wir sind auf einer Schiene mit eher kleinem Publikum unterwegs. In der Grösse ist schon wieder vieles normal.

War die «Zwangspause» für Sie eine «Kreativpause»?

Mich hemmt es eher, wenn ich ein halbes Jahr nichts um mich herum habe. Ich brauche ein Ziel und das richtige Umfeld. Wenn ich Konzerte spiele und mit Leuten zusammen bin, habe ich Ideen und Lust, etwas zu entwickeln. Wenn ich Pause habe, verschiebt sich der Schwerpunkt bei mir völlig. So hatte ich Zeit, mich um meine Familie zu kümmern.

Die Geschwister Maria und Fränggi Gehrig bei den Alpentönen 2019. Bild: Urs Hanhart

Die Kunst- und Kulturstiftung Uri ermöglicht Ihnen ein Werkjahr. Haben Sie an diesem Projekt schon gearbeitet?

Ich habe mir bewusst keine Deadline gesetzt. Ich möchte diese Komposition erst herausgeben, wenn alles für mich stimmt. Das muss sich entwickeln können. Die Musik soll mit Landschaftsbildern aus dem Urserntal verknüpft sein, mit denen ich die Vielseitigkeit des Tales aufzeigen kann. Womöglich werde ich mit einem professionellen Fotografen zusammenarbeiten.

Herauskommen wird also eine Ode ans Urserntal. Dann müsste man das Werk einst in der Konzerthalle Andermatt aufführen?

Genau, das ist das Ziel.

Mit solchen Konzerten oder «Andermatt Music» wird das Urserntal wichtiger für die Kultur. Glauben Sie, dass Andermatt in Zukunft Altdorf den Rang als kulturelles Zentrum von Uri ablaufen wird?

Es wäre vermessen, das zu sagen. Die Tradition des Theaters Uri oder des Kellertheaters Vogelsang kann man nicht so rasch ersetzen. In Andermatt gibt es aber finanzielle Mittel sowie nun die Infrastruktur mit der Konzerthalle. Die Akustik und Atmosphäre sind genial. Ich sehe dies aber als Ergänzung zum bisherigen Angebot. Für Uri ist es eine tolle Sache, dass man nicht nur in Altdorf anspruchsvolle Konzerte anbieten kann, sondern auch hier.

Andermatt Music: Gläuffig & Friends, «Stubete» im Konzertsaal, Sonntag, 6. Februar 2022, 16.30 Uhr, Konzerthalle Andermatt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen