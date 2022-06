Urner Kantonalbank geht Kooperation mit Luzerner Unternehmen ein

Kooperation Urner Kantonalbank geht Partnerschaft mit einem Luzerner Finanzdienstleister ein Die «strategische Koordination» mit der Weibel Hess & Partner AG aus Luzern beziehe sich auf vier Geschäftsfelder und eröffne den Kundinnen und Kunden der UKB ein «erweitertes Angebot», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen. 29.06.2022, 13.11 Uhr

Der Hauptsitz der Urner Kantonalbank. Bild: Valentin Luthiger/PD

Die Urner Kantonalbank (UKB) und das Luzerner Finanzdienstleistungsunternehmen Weibel Hess & Partner AG (WHP) gehen eine strategische Partnerschaft ein. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen hervor.

Ab Herbst 2022 treten die beiden am Markt als Kooperationspartner in den Bereichen Finanzplanung, Versicherungsberatung und Vermögensverwaltung auf. Die Kooperation umfasse eine Minderheitsbeteiligung der UKB an WHP im Rahmen von 25 Prozent. Ausserdem erhält die UKB einen Sitz im Verwaltungsrat von WHP.

Erweitertes Angebot in vier Bereichen

«Beide Partner bleiben eigenständig und können ihre Geschäftsstrategien wie geplant fortsetzen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die UKB entwickle sich unvermindert weiter zur Vertriebsbank, wobei die Beratung der Urner Privat- und Firmenkunden auch künftig im Mittelpunkt stehen werde. Auch die Unabhängigkeit von WHP sei weiterhin gesichert, zumal die Zusammenarbeit mit weiteren Banken und Finanzinstituten bestehen bleibe, schreiben die Unternehmen weiter.

Die Kooperation von UKB und WHP unterstütze den Ökosystemansatz, in dem das Angebot an Finanzdienstleistungen durch die Partner ausgebaut und professionalisiert werde. Demnach erbringe die WHP als «Kompetenzzentrum» für die UKB Dienstleistungen in vier klar definierten Geschäftsfeldern: in der Finanz- und Vorsorgeplanung (Pensionsplanung) für Privatkundinnen und -kunden, in der Vorsorge- und Versicherungsberatung für Firmenkunden, in der individuellen und umfassenden Vermögensverwaltung für einzelne Kundengruppen sowie in der gezielten Zusammenarbeit im Assetmanagement. Die Angebote würden schrittweise aufgebaut, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für die UKB ein «neuer Schritt»

WHP und UKB haben gemäss Mitteilung ähnliche Firmenkulturen, wirken auf Augenhöhe zusammen und verfolgen die Kooperationsziele sorgfältig. «Es freut uns, in der UKB einen breit diversifizierten, zuverlässigen Bankpartner zu gewinnen, ohne dass wir an Eigenständigkeit verlieren», wird Roland Christen, Bereichsleiter Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsleitung bei WHP, in der Medienmitteilung zitiert.

Der starke Bezug zu Uri und zur übrigen Zentralschweiz sei für die beiden Vertragspartner wichtig. Christoph Bugnon, Vorsitzender der UKB-Geschäftsleitung, wird wie folgt zitiert: «Für uns ist diese Kooperation ein neuer Schritt. Wir unternehmen ihn mit dem Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in den vier Bereichen in Zukunft in Uri noch gezielter zu beraten und zu bedienen.» (pd/eca)