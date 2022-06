UKB geht Partnerschaft mit Luzerner Firma ein

Kooperation Urner Kantonalbank geht Partnerschaft mit Luzerner Firma ein – CEO nimmt Stellung Die Urner Kantonalbank will ihr Angebot erweitern. Doch wieso geht sie dazu eine «strategische Kooperation» mit der Weibel Hess & Partner AG aus Luzern ein? Florian Arnold Jetzt kommentieren 29.06.2022, 16.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hauptsitz der Urner Kantonalbank. Bild: Valentin Luthiger/PD

Die Urner Kantonalbank geht eine Zusammenarbeit mit einem Luzerner Beratungsbüro ein. Es handelt sich dabei um die «Weibel Hess & Partner AG» (WHP), ein Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungspartner für Privatpersonen und Unternehmen, wie es auf deren Website heisst. Die UKB beschreibt es als «strategische Partnerschaft». Sie übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an WHP von 25 Prozent und erhält einen Sitz im Verwaltungsrat.

«Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Vertriebsbank, wie wir dies in unserer Strategie anstreben», erklärt Christoph Bugnon, CEO der UKB. Man frage sich dabei, welche Aufgaben man selber erledigen könne und wo Kooperationen Sinn machten. «Die Dienstleitungen unserer Partner zählen nicht zu den Kernaktivitäten der UKB. Durch die Zusammenarbeit können wir uns in diesen Bereichen professionalisieren und weiterentwickeln», so Bugnon.

Das Ziel sei es, mit WHP ein Kompetenzzentrum für Finanzdienstleistungen und Assetmanagement anzubieten. Die Urner Kunden sollen von einem erweiterten Dienstleistungsangebot profitieren können. Durch die Zusammenarbeit mit einem Partner auf Augenhöhe sorge man für einen Wissenstransfer.

Auswärtige Kundschaft

Der Nutzen sei auf beiden Seiten, betont Bugnon. «Wir haben beide dieselbe Strategie: Wir möchten gemeinsam wachsen und vom gegenseitigen Wachstum profitieren.» Heisst das, die UKB schielt auf die Luzerner Kundschaft der WHP? «Die Überschneidungen sind hier nicht besonders gross», sagt der UKB-CEO.

Während man sich im Retail-Bereich befinde, sei WHP auf vermögende Kunden spezialisiert. «Wenn es passt, wird es sicher Vermittlungen geben», sagt Bugnon. Vielmehr profitiere man aber durch die Minderheitsbeteiligung davon, wenn die WHP Urner Kunden beraten könne.

Und das nennt Bugnon als Aufgaben des «Kompetenzzentrums»: in der Finanz- und Vorsorgeplanung (Pensionsplanung) für Privatkundinnen und Privatkunden, in der Vorsorge- und Versicherungsberatung für Firmenkunden, in der individuellen und umfassenden Vermögensverwaltung für einzelne Kundengruppen sowie in der gezielten Zusammenarbeit im Assetmanagement.

«Wir sehen Synergien in allen vier Geschäftsfeldern», sagt Bugnon. Die Partnerfirma sei ein langjährig etabliertes Finanzunternehmen in der Zentralschweiz, das einen guten Ruf in der gesamten Schweiz geniesse. Trotzdem stellt sich die Frage: Wieso geht eine Kantonalbank mit auswärtigen Firmen Kooperationen ein?

Kein Partner aus Uri

«Für uns zählt die Frage, wie wir unser Geschäft mittelfristig betreiben», erklärt der UKB-CEO.

«Wir müssen unser Leistungsangebot für den Kanton Uri weiterentwickeln. Gewisse Aufgaben können und wollen wir nicht selber übernehmen, da dies ökonomisch nicht Sinn macht.»

Deshalb führe der Weg über Kooperationen. «Die Möglichkeiten, im Kanton Uri einen Partner in diesem Bereich zu finden, sind nicht vorhanden.» Der Nutzen für die UKB-Kunden liege auf der Hand. «Sie profitieren von einem erweiterten Dienstleistungsangebot.»

Die Kooperation soll im Herbst starten, dabei wollen die UKB und WHP als Kooperationspartner am Markt auftreten. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Beide Partner bleiben eigenständig und können ihre Geschäftsstrategien wie geplant fortsetzen.»

Auch die Unabhängigkeit von WHP sei weiterhin gesichert, zumal die Zusammenarbeit mit weiteren Banken und Finanzinstituten bestehen bleibe. WHP und UKB haben gemäss Mitteilung ähnliche Firmenkulturen. «Es freut uns, in der UKB einen breit diversifizierten, zuverlässigen Bankpartner zu gewinnen, ohne dass wir an Eigenständigkeit verlieren», wird Roland Christen, Bereichsleiter Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsleitung bei WHP, in der Medienmitteilung zitiert.

Regierung kommentiert Operative nicht

Finanzdirektor Urs Janett bestätigt auf Anfrage der «Urner Zeitung», dass die Regierung von diesem Schritt der UKB Kenntnis hatte. «Der Regierungsrat wurde über die Zusammenarbeit rechtzeitig informiert. Dabei handelt es sich dabei um einen strategisch-operativen Entscheid auf der Stufe des Bankrats. Wir haben ihn als Regierung zur Kenntnis genommen», sagt Urs Janett. Die Dienstleistung komme Urner Kunden zugute.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen