Kanton Uri Korporation setzt auf einheimisches Holz – der Markt ist jedoch beschränkt Stefan Jauch will mit einer Interpellation das einheimische Holz vermehrt fördern. Die Korporation ist fürs Fördern, betont aber, dass die Initiative von Holznutzern und -verarbeitern kommen muss. Markus Zwyssig 12.04.2021, 05.00 Uhr

Die Wälder in Uri – wie hier zwischen Erstfeld und Schattdorf – erfüllen insbesondere auch viele Schutzfunktionen. Urs Hanhart (25. Januar 2021)

Die Korporation Uri setzt sich dafür ein, dass beim Bauen nachhaltige, ökologische und recyclierbare Materialien verwendet werden. Bei Auftragsvergaben im Innenausbau, bei An- und Umbauten oder beim Neubau eines Hauses achte sie auf die Herkunft des Holzes. Trotzdem gibt es Einschränkungen. «Auf dem Markt besteht nur ein beschränktes Angebot an Produkten mit dem Label Schweizer Holz und für Uri gibt's keine Zertifizierung.» Das hält der Engere Rat in seiner Antwort auf eine Interpellation des Altdorfer Korporationsrats Stefan Jauch fest. Dieser hatte sich in seinem Vorstoss für Massnahmen zur Förderung des Absatzes von einheimischem und Schweizer Holz starkgemacht.

Einheimische Produkte werden in verschiedenen Bereichen bevorzugt

Die Korporation setzt, wenn immer möglich, auf einheimische Produkte. So betont der Engere Rat, dass bei der Sanierung der Sockelfassade am historischen Verwaltungsgebäude an der Gotthardstrasse 3 in Altdorf Granit aus einem Urner Steinbruch verwendet worden sei. Man habe nicht wie von der kantonalen Denkmalpflege gewünscht, einen dunkleren Granit aus dem Kanton Tessin eingesetzt.

Die Korporation hat mehrere mit Holzschnitzeln betriebene Anlagen im Kanton Uri finanziell unterstützt. So Holzschnitzelheizungen in Erstfeld, Isenthal, die Holzschnitzelheizung Brickermatte sowie das Holzheizwerk der Oeko Energie AG in Schattdorf. Auch hat die Korporation ihre Wohnliegenschaften Weingarten in Schattdorf und Steinmattstrasse in Altdorf an das Fernwärmenetz der Oeko Energie AG Gotthard angeschlossen.

Fördern ja, aber Initiative müsste beispielsweise von Bürgergemeinden kommen

Trotz ihrem Anliegen zur Förderung des einheimischen und Schweizer Holzes sieht sich die Korporation nicht als Projektinitiantin. Vielmehr verspricht sie, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Initiative zum Beispiel von den einzelnen Bürgergemeinden kommen könnte. Der Engere Rat kann sich vorstellen, die Grundverarbeitung von Nutzholz und somit die Förderung des Absatzes des einheimischen und Schweizer Holzes in einem ähnlichen Rahmen zu unterstützen, wie dies bei der Nutzung von Energieholz in der Vergangenheit der Fall war.

Die Korporation Uri unterstützt die Bürgergemeinden als Waldbewirtschafterinnen mit jährlichen Beiträgen von rund einer halben Million Franken. Sie richtet finanzielle Beiträge für die Nutzung von Urner Energieholz aus. Alpbetrieben gewährt die Korporation das Recht zur Nutzung von Holz für den Bau und Unterhalt der Alpgebäude sowie den täglichen Bedarf. In den kantonalen Waldreservaten ist bei ausgewiesenem Bedarf die Nutzung von Haus-, Brenn- und Hagholz innerhalb der Waldweideflächen gestattet. Innerhalb der übrigen Waldreservatsflächen darf die Nutzung von Haus-, Brenn- und Hagholz im bisherigen Ausmass erfolgen.

«Heimatschutz» ist bei Ausschreibungen und Arbeitsvergaben nicht erlaubt

«Werden bei Ausschreibungen und Arbeitsvergaben Unternehmer berücksichtigt, die aus Überzeugung auf Urner respektive Schweizer Holz setzen?», fragt Stefan Jauch. Die Korporation Uri habe sich bei Ausschreibungen und Arbeitsvergabe an die Submissionsverordnung über das öffentliche Beschaffungswesen zu halten, wird in der Antwort betont. Alle Anbieter müssten gleich behandelt werden und spezielle Berücksichtigungen von Unternehmern, sprich «Heimatschutz», sei nicht erlaubt. Bei Arbeitsvergaben von geringem finanziellem Wert im freihändigen Verfahren könne auf spezielle Vorlieben wie beispielsweise die Nutzung einheimischen Holzes Rücksicht genommen werden. Das werde durch den Engeren Rat auch so gelebt.

Die Korporation Uri könne bei der Vergabe von Baurechten nach dem Zivilgesetzbuch (ZGB) nicht auf den Bezug von Schweizer Holz pochen. «Dadurch würde sie als öffentlich-rechtliche Institution ins Privatrecht eines einzelnen Bürgers eingreifen», heisst es auf eine entsprechende Frage von Stefan Jauch.

Korporationsrat Stefan Jauch wird an der Session des Korporationsrats Uri vom Freitag, 16. April, zur Antwort des Engeren Rats auf seine Interpellation Stellung nehmen.