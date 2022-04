Arbeitsintensives Jahr für die Erstfelder Forstgruppe

Korporationsbürgergemeinde Trotz mehr Forstarbeiten schliesst die Erstfelder Waldrechnung mit einem Verlust Die Korporationsbürgergemeinde Erstfeld blickt auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. Im Zentrum der Versammlung standen die Rechnungen 2021. 27.04.2022, 14.16 Uhr

Die mobile Seilkrananlage im Einsatz. Bild: PD

Die Korporationsbürgergemeinde Erstfeld traf sich kürzlich zur Frühjahrsversammlung. Zur Genehmigung vorgelegt werden die Waldrechnung, die Rechnung der allgemeinen Bürgerverwaltung und die Rechnungen der Liegenschaften Sektionshaus und Obere Islen. Alle, bis auf die Waldrechnung, schliessen mit schwarzen Zahlen, wie es in der Mitteilung des Korporationsbürgergemeinde Erstfeld heisst.

Obwohl die Forstgruppe im Jahr 2021 überdurchschnittlich viele Arbeiten für Dritte ausführen konnte, schliesst die Waldrechnung mit einem Verlust von rund 49’200 Franken. Dieser sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Subventionsabrechnungen vorerst nach einer Kostenschätzung erfolgen. Erst nach der jährlichen Betriebsabrechnung stehen die genauen Aufwendungen fest, nach welchen die Subventionen erfolgen. So musste beim Seilkran das Stahlseil ersetzt und der Laufwagen nachgerüstet werden. Ebenfalls höhere Auslagen als budgetiert hatte der Forstbetrieb beim Holzankauf aus Privatwald.

Die allgemeine Bürgerverwaltung schliesst, ohne grössere Abweichungen, mit einem Gewinn von rund 29’130 Franken. Die Rechnung Sektionshaus weist einen Gewinn von zirka 48’260 Franken aus. Bei der Liegenschaft Obere Islen mussten keine grösseren Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von 6271 Franken.

Viele absterbende Eschen mussten abtransportiert werden

Dank des schneearmen Winters konnte die Forstgruppe ohne grössere Unterbrüche am Holzschlag im Stägwald arbeiten. Rund 650 Kubikmeter Holz wurde an die Stägwaldstrasse gerückt. Das gefällte Holz wurde mittels Seilkran zum Abladeplatz im Nollenboden gebracht und dort zu den entsprechenden Sortimenten verarbeitet. Anfang Februar wurde die zweite Seillinie in Angriff genommen. Dabei wurde der Bestand im Bereich Plätteli, oberhalb der Kolonie, durchforstet. In diesem Bereich standen sehr viele absterbende Eschen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Ebenfalls konnten wieder Arbeiten für Dritte ausgeführt werden. So führte die Forstgruppe die Rodung entlang der Kantonsstrasse südlich des Dorfes aus. Die Rodung war notwendig, damit die Sanierung der Strasse durchgeführt werden konnte. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werde die Fläche wieder aufgeforstet. Im Auftrag vom Amt für Hochwasserschutz wurden auch diverse Gerinne- und Bachläufe ausgeholzt und ausgeräumt. Weitere Arbeiten waren ein Helischlag im Gebiet Ryslauwi. Da der Bestand sehr steinschlaggefährdet sei, wurden nur kleine Verjüngungslücken geschlagen. Um für den Abtransport keine Schneise in den Wald legen zu müssen, wie es beim Seilkran notwendig ist, wurden die rund 150 Kubikmeter Holz mit dem Helikopter abtransportiert.

Der Holzplatz Leidtal. Bild: PD

Rund 950 Bäume beim Kraftwerk gepflanzt

Die Arbeiten am Kraftwerk Erstfeldertal neigen sich laut Mitteilung dem Ende zu. Die Forstgruppe wurde von den Verantwortlichen beauftragt, rund 950 Bäume und Sträucher zu pflanzen und die von Wildverbiss gefährdeten Bäume mit Einzelschützen zu versehen. Ebenfalls wird im Bereich des Alpbachs noch ein Lattenzaun erstellt, der als Absturzsicherung dient, bis die Sträucher diese Funktion übernehmen.

Mit dem neu eingeführten Gartenreglement im Jahr 2019 sind die Einnahmen bei den Allmendgärten angestiegen. Mit diesen mehr zur Verfügung stehenden Mitteln wird angestrebt, die erforderlichen Aufgaben in den Gärten durch die Forstgruppe ausführen zu lassen. Dabei handelt es sich um das Mähen der Wege und bracher Gartenparzellen sowie das Entfernen etlicher Altlasten. (pd/RIN)