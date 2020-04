Kraftwerk Göschenen produziert überdurchschnittlich viel Strom Die Kraftwerk Göschenen AG (KWG) hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr Strom produziert als in den Vorjahren. Hohe Schmelzwasserzuflüsse und üppige Regenfälle waren die Hauptgründe dafür. 06.04.2020, 13.24 Uhr

Die Kraftwerk Göschenen AG hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr Strom produziert als in den Vorjahren. Auf dem Bild der Damm vom Göscheneralp-Stausee. Bild: PD

(rem) Die Kraftwerk Göschenen AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 rund 450 Millionen kWh Strom produziert. Das sind fünf Prozent mehr als im langjährigen Mittel. Zwar waren die Zuflüsse in den Stausee im Winterhalbjahr auf der Göscheneralp wie auch bei den Laufwasserkraftwerken an der Reuss unterdurchschnittlich. Doch die Schneemengen in den Bergen waren beträchtlich. So führte die Schneeschmelze in Kombination mit üppigen Regenfällen während dem Sommerhalbjahr zu einer hohen Stromproduktion, wie die KWG mitteilt.