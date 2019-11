Ein Jahr nach Baustart konnte das neue Dotierkraftwerk Urnerloch vor wenigen Tagen in Betrieb genommen werden. Der Eingriff in die Natur sei sehr gering, so die Bauherrschaft.

Kraftwerk Urnerloch produziert erstmals Strom Ein Jahr nach Baustart konnte das neue Dotierkraftwerk Urnerloch vor wenigen Tagen in Betrieb genommen werden. Der Eingriff in die Natur sei sehr gering, so die Bauherrschaft. Florian Arnold

Das Dotierkraftwerk Urnerloch ist nun in Betrieb. (Bild: PD)

Die Kraftwerk Göschenen AG (KWG) hat im Urnerloch ein Dotierkraftwerk gebaut und vor wenigen Tagen erfolgreich in Betrieb genommen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Seit dem 8. November dreht die Turbine im Kraftwerk in der Schöllenen, direkt unterhalb von Andermatt. Das Kraftwerk produziert Strom mit ungenutztem Restwasser der Wasserfassung Urnerloch. 100 Haushalte können so mit ökologischem Strom versorgt werden.

«Beim Kraftwerksbau hat KWG den Eingriff in die Natur so gering wie möglich gehalten» heisst es in der Mitteilung weiter. «Wir haben die Zentrale an den Felsen gebaut und die Leitungen führen unsichtbar durch einen bestehenden Spülstollen», wird Hanspeter Maeder von der Geschäftsführung zitiert. Eine besondere Herausforderung während der Bauzeit waren drei grosse Hochwasser. «Die Projektverantwortlichen und die Baufirmen haben diese Hürde gemeistert und dürfen auf eine unfallfreie und spannende Bauphase zurückblicken.»

Die Kraftwerk Göschenen AG investierte rund 1,5 Millionen Franken in das neue Kraftwerk und leistet damit im Kanton Uri einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen und CO2-freien Stromproduktion.