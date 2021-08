Hautkrebs: Urner Seilbahnen warnen vor Gefahren der Sonne

Krebsprävention Sonnenschutz ist vor allem in den Bergen wichtig Um auf das Thema Hautkrebs aufmerksam zu machen, verschenken Urner Seilbahnen am Wochenende Sonnencrème. 11.08.2021, 11.44 Uhr

Die warmen Temperaturen locken an den See oder in die Urner Berge. Mit den Seilbahnen gelangen die Gäste in die Höhe, um ihren Hobbys nachzugehen: Wandern, Biken, Fischen oder mit der Familie ein gemütliches Picknick einnehmen. Die wärmenden Sonnenstrahlen schenken zwar Wohlbefinden, bergen aber auch Gefahren. Wie die Krebsliga Zentralschweiz und der Verband Urner Seilbahnen und Skilifte in einer Medienmitteilung schreiben, führen sie deshalb eine gemeinsame Aktion zur Prävention von Hautkrebs durch.

Toni Arnold, Geschäftsführer vom Verband Urner Seilbahnen und Skilifte, erklärt in der Mitteilung: «Mit der Aktion, welche wir gemeinsam mit der Krebsliga Zentralschweiz durchführen, können wir unsere Seilbahngäste für das wichtige Thema Hautkrebsprävention sensibilisieren.» Denn bedingt durch die Höhenlage ist die UV-Strahlung in den Bergen stärker. «Die Intensität der UV-Strahlung nimmt pro 1000 Höhenmeter um ungefähr 10 Prozent zu», weiss Kerstin Hass, Präventionsverantwortliche der Krebsliga Zentralschweiz, und ergänzt: «Deshalb ist es besonders wichtig, bei Aktivitäten in der Höhe auf den Sonnenschutz zu achten.»

Drei Schritte zum optimalen Schutz

Die UV-Strahlung kann schädlich sein für die Hautgesundheit und ist eine der Hauptursachen für Hautkrebs. Um sich optimal vor der Sonne zu schützen, empfiehlt die Krebsliga dreierlei: Erstens sollte, wenn immer möglich, die Mittagszeit und die Pausen im Schatten verbracht werden. Zweitens bleiben die mit Kleidern bedeckten Körperstellen den ganzen Tag über konstant geschützt. Farbige, dichtgewebte Stoffe eignen sich besser als helle, locker gewebte Kleidungsstücke. Zudem sind langärmlige Oberteile und lange Hosen zu bevorzugen. Drittens sollten die unbedeckten Hautstellen mit Sonnencrème geschützt werden. Empfohlen wird in den Bergen ein Lichtschutzfaktor von mindestens 30. Das Sonnenschutzmittel sollte alle zwei Stunden erneut aufgetragen werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten.

Während der beiden Wochenenden vom 14./15. und 21./22. August 2021 werden die Gäste der teilnehmenden Urner Seilbahnen mit einer kleinen Tube Sonnencrème beschenkt und auf das Thema Hautkrebsprävention aufmerksam gemacht. (nke)