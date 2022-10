Kreditanträge Urner Regierung startet Fotovoltaik-Offensive: Solarpanels auf öffentlichen Gebäuden für eine halbe Million Franken beantragt Auf den Dächern des neuen Werkhofs in Schattdorf, des Bürogebäudes Brickermatte und des Amts für Strassen- und Schiffsverkehr in Bürglen sollen Solaranlagen künftig Strom für fast 80 Haushalte liefern können. Der Landrat befindet am 16. November über entsprechende Kreditanträge. Carmen Epp Jetzt kommentieren 11.10.2022, 13.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Uri wolle «aktiv einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten» und trage die Energieziele des Bundes für das Jahr 2050 mit. Das schreibt die Regierung in einem Antrag an den Landrat. Als konkrete Massnahme forciert der Kanton nun den Ausbau von Fotovoltaikanlagen (FV-Anlagen) auf seinen Neubauten sowie auf bestehenden öffentlichen Gebäuden.

Drei solcher Ausbaupläne sind nun bekannt: auf dem neuen Werkhof in Schattdorf, auf dem Bürogebäude Brickermatte und auf dem Gebäude des Amts für Strassen- und Schiffverkehr (ASSV), beide in Bürglen.

Beim neuen Werkhof will der Kanton Vorbild sein

Der Kanton Uri erstellt zurzeit auf dem Areal Rossgiessen in Schattdorf einen neuen Kantonswerkhof. Um die Minergie-P-Zertifizierung zu erreichen, müssen auf rund 20 Prozent der Dachfläche Solarpanels mit einer Spitzenleistung von 25 Kilowatt angebracht werden, womit ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs des Werkhofs gedeckt wäre. Die Kosten dafür sind im Baukredit für den Ersatzneubau bereits enthalten.

Bei diesem vorgeschriebenen Minimum soll es aber nicht bleiben, wie die Regierung im Antrag festhält:

«Gerade im aktuellen energiepolitischen Umfeld ist es mehr als angezeigt, dass der Kanton Uri bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien eine Vorbildfunktion einnimmt.»

Die Baudirektion plant deshalb den Vollausbau der FV-Anlage auf eine Spitzenleistung von 189 Kilowatt auf dem 900 Quadratmeter grossen Dach des neuen Werkhofs. Die Anlage könnte jährlich 160'000 Kilowattstunden Energie erzeugen – genug, um 40 Haushalte mit Strom zu versorgen. Rund einen Drittel der produzierten Energie verbraucht der Werkhof selbst, der Rest wird ins Netz eingespeist und verkauft. Die Anlage sei also wirtschaftlich, wie die Regierung festhält: Sie spare dem Kanton Stromkosten ein und sei nach der Hälfte der Lebensdauer amortisiert.

Die Regierung stellt dem Landrat deshalb den Antrag, für das Vorhaben einen Brutto-Verpflichtungskredit von 245'000 Franken (+/- 10 Prozent) zu bewilligen. Brutto deshalb, weil noch ein Förderbeitrag des Bundes von schätzungsweise 58'000 Franken erwartet werden kann.

Bürogebäude des Kantons für FV-Anlagen «bestens geeignet»

Auch Sanierungen sollen für den Solarausbau genutzt werden. So etwa jene des Bürogebäudes Brickermatte in Bürglen, in dem ein grosser Teil der kantonalen Verwaltung untergebracht ist. Dessen knapp 30-jähriges Flachdach wird im Rahmen des regulären Unterhalts erneuert – für die Urner Regierung «der ideale Zeitpunkt, um das Bürogebäude mit einer Fotovoltaikanlage auszustatten». Das Dach sei dafür bestens geeignet.

Das Kantonsgebäude in der Brickermatte Altdorf. Bild: Florian Arnold (Bürglen, 2. November 2016)

Geplant ist eine 615 Quadratmeter grosse FV-Anlage, die jährlich etwa 115'000 Kilowattstunden Energie erzeugen kann, was umgerechnet den Strombedarf von 25 Haushaltungen deckt. «Ideal ist, dass im Bürogebäude ein Grossteil der produzierten Energie direkt genutzt werden kann», schreibt die Regierung. Der hohe Eigennutzungsgrad von 75 Prozent mache die Anlage wirtschaftlich.

Die Regierung stellt dem Landrat den Antrag, einen Brutto-Verpflichtungskredit von 510'000 Franken (+/- 10 Prozent) zu genehmigen. Davon sind 180'000 Franken für die FV-Anlage als neue Ausgaben zu beschliessen, 330'000 Franken gelten für die Flachdachsanierung als mittelbar gebundene Ausgaben. Stimmt der Landrat dem Kredit zu, könnten die Sanierung und die FV-Anlage 2023 realisiert werden.

Auch das Dach des Gebäudes des Amts für Strassen- und Schiffsverkehr (ASSV) in Bürglen wird saniert. Auch hier soll in diesem Zusammenhang eine FV-Anlage realisiert werden. Mit der könnte jährlich zirka 62'000 Kilowattstunden Energie erzeugt werden, was umgerechnet den Strombedarf von 14 Haushaltungen deckt.

Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri. Bild: PD

Da das ASSV 37 Prozent des produzierten Stroms selber braucht, sei auch diese Anlage wirtschaftlich. Dafür beantragt die Regierung einen Brutto-Verpflichtungskredit von 450'000 Franken (+/- 10 Prozent). Davon sind 110'000 Franken für die FV-Anlage als neue Ausgaben zu beschliessen, 340’000 Franken gelten für die Sanierung als mittelbar gebundene Ausgaben.

Lieferverzögerungen bringen Zeitdruck

Die Kredite für die FV-Anlagen auf dem Dach der Brickermatte und auf dem Dach des ASSV könnten gemäss Verordnung mit dem Budget 2023 in der Dezember-Session genehmigt werden. Aufgrund der aktuellen Situation am Strom- und dem Beschaffungsmarkt sei jedoch mit zunehmenden Lieferverzögerungen bei FV-Anlagen zu rechnen, wie die Regierung festhält. Umso wichtiger sei es, dass die Bestellungen baldmöglichst ausgelöst werden können, weshalb dem Landrat die Kreditvorlagen separat und an der Session vom 16. November unterbreitet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen