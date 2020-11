Kreisel beim Altdorfer Kollegium erhält einen Baum Mit dem Pflanzen eines Baumes und der Ausführung der definitiven Strassenmarkierungen werden beim Kreisel Kollegium die Instandsetzungsarbeiten beendet. 08.11.2020, 16.04 Uhr

Der Kreisel beim Kollegium in Altdorf aus der Vogelperspektive. Bild: Baudirektion Uri/PD

(pd/mu) Altdorf Nachdem die grossen Instandsetzungsarbeiten am Kreisel Kollegium Mitte August abgeschlossen werden konnten, finden diese Woche noch zwei kleinere Arbeiten statt, wie die Baudirektion Uri mitteilt. Am Dienstag, 10. November, wird in der Kreiselmitte ein Baum gepflanzt. Zusätzlich werden in der Nacht von Freitag, 13. November, auf Samstag, 14. November, die definitiven Markierungen auf den Strassen angebracht.