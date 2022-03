Krieg in der Ukraine Urnerinnen und Urner treffen sich zur Friedenskundgebung in Altdorf Auf dem Rathausplatz in Altdorf findet am Donnerstag eine überparteiliche Kundgebung für den Frieden statt. 08.03.2022, 14.30 Uhr

Weltweit sind die Menschen entsetzt und empört über den russischen Angriff auf die Ukraine und das damit verbundene menschliche Leid. Auch die Menschen in Uri sichern den leidtragenden Männern, Frauen und Kindern ihre Solidarität und Unterstützung zu. So findet auf dem Rathausplatz in Altdorf am Donnerstag, 10. März, eine breit abgestützte, überparteiliche Friedenskundgebung mit Beteiligung der beiden Urner Landeskirchen statt.