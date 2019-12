Das Historische Museum Uri zeigt die Krippen des kleinen Volkes In dem Museum in Altdorf können bis am 19. Januar rund 170 Papierkrippen bestaunt werden. Paul Gwerder 05.12.2019, 05.00 Uhr

Ärmere Leute im Alpenraum bastelten im 19. und 20. Jahrhundert ihre Krippen aus Papier, weil Holzkrippen zu teuer waren. Bild: Paul Gwerder

Am Dienstagabend, 3. Dezember 2019, strömten die Gäste in Scharen ins Historische Museum in Altdorf. Dort fand die Vernissage der diesjährigen Weihnachtsausstellung «Papierkrippen – Krippen der armen Leute» statt. Begrüsst wurden die Besucher vom Vizepräsidenten des Historischen Vereins, Romed Aschwanden, der zugleich auch die Urner Museumskonferenz leitet. Einleitend stellte Aschwanden die Frage: «Haben sie eine Krippe mit schönen Holzfiguren bei sich zu Hause»? Darauf nickten die meisten Gäste im Museum. Aschwanden hatte diese Antwort erwartet, denn heute haben viele Menschen in der Adventszeit daheim eine Krippe unter dem Christbaum aufgestellt. In früheren Zeiten wollten die Gastgeber mit der Ausstellung zeigen, gab es viele arme Leute, welche sich keine Krippe aus Holz leisten konnten. Diese fertigten oft Papierkrippen an, die wesentlich billiger waren. Aschwanden: