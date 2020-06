Kritik an den Einsprechern: Deshalb pochen die Sisiger auf den neuen Tunnel der Axenstrasse Schrecksekunden mit Kindern, Organisationsgeschick in der Familie und wegbleibende Gäste: Drei Einheimische erzählen, welche Erfahrungen sie mit der Axenstrasse durch ihr Dorf machen und wie sie über den Widerstand der Umweltschützer denken. Florian Arnold 19.06.2020, 18.43 Uhr

Er erinnert sich daran, als ob es gestern gewesen wäre: Mit seinen beiden Töchtern war Leo Zwyer nach dem Einkaufen auf dem Trottoir in Sisikon unterwegs. Die Vierjährige an der Hand, die Einkaufstasche in der anderen, und die Sechsjährige daneben. In diesem Augenblick kreuzten sich unmittelbar neben ihnen zwei Lastwagen auf der Strasse. Einer davon musste mit dem Rad auf das Trottoir ausweichen - denn die Strasse ist knapp einen Meter zu schmal.

Im viel befahrenen Sisikon hofft man seit langem auf eine Umfahrung. Leo Zwyer (link), Priska Bucheli und Guido Demoliner. Bild: Florian Arnold (Sisikon, 19. Juni 2020)

«Meine kleinere Tochter konnte ich festhalten, ich betete, dass sich meine ältere nicht bewegt.» Die Situation ging glimpflich aus. «Aber wer so etwas erlebt hat, wünscht sich nichts mehr als eine Umfahrung.» Leo Zwyers Töchter sind mittlerweile erwachsen, mit dem Tunnelbau wurde nach wie vor nicht begonnen.

Diskussion wieder lanciert

Nach wie vor sind Einsprachen von Umwelt- und Alpenschutzorganisationen hängig. «Es ist eine Ohnmacht, die wir spüren», sagt Zwyer. «Obwohl wir den Bundesrat hinter uns haben, geht es nicht weiter.» Dass die Strasse im Dorf die vorgegebene Breite nicht erfülle, sei das eine. «Einer Nationalstrasse nicht würdig» sei zudem, dass diese ein Dorf durchfahre. «So was findet man von Genua bis Rotterdam nirgends.» Zudem müssten grosse Lastwagen beim Tunnel am nördlichen Ende des Dorfes auf der Mitte der Strasse fahren, weil sie sonst zu hoch wären.

Er hofft schon lange auf eine Umfahrung Sisikon: Leo Zwyer, 56. Bild: Florian Arnold (Sisikon, 19. Juni 2020)

«Das Hauptargument der Gegner zieht nicht», so Zwyer. Damit meint er die Erweiterung der Strassenkapazität. «Wenn die Strasse am Ende und am Anfang gleich breit bleibt, dann ist das nichts anderes als eine Umfahrung.» Mühe hat er auch mit der Darstellung, dass durch den Verkehr die Luftqualität abnehme. «Wenn man das ‹Verkehrspuff› einfach auf das andere Seeufer verschiebt, gewinnt niemand.»

Grosse Flexibilität gefragt

Neu lanciert wurde die Diskussion mit der Sperrung vom 9. Juni. Ein Sperrungs-Alarm löst bei der Familie Bucheli jeweils eine ganze Welle an Organisatorischem aus. «Mittlerweile läuft es fast automatisch ab», sagt Priska Bucheli, die Mutter von von vier Kindern im Alter von 11, 14, 16 und 18. Die zwei ältesten Kinder absolvieren im Urner Talboden eine Lehre, der Dritte besucht die Oberstufe in Flüelen, während die jüngste noch in die Primarschule in Sisikon geht.

Sie hofft schon lange auf eine Umfahrung Sisikon: Priska Bucheli, 45. Bild: Florian Arnold (Sisikon, 19. Juni 2020)

«Für die älteren bedeutet das, eine Stunde früher aufzustehen, damit sie den Zug nehmen können.» Für die Oberstufenschüler, die in Flüelen die Schule besuchen, bestehe das Angebot eines Mittagstisches. «Aber meiner jüngsten Tochter kann ich nicht einfach einen Zettel hinlegen, sie müsse sich am Mittag selber versorgen.» Also sei ihr Mann kurzerhand zu Hause geblieben. Flexibel zu sein, sei in Ordnung. «Aber wenn meine Kinder nach dem Training im Urnerland alleine am Bahnhof warten müssen, habe ich ein mulmiges Gefühl.»

Einfach von Sisikon wegzuziehen, diesen Gedanken würden die Jugendlichen sporadisch äussern. «Aber ein eigenes Haus kann man nicht einfach einpacken. In solchen Situationen ist es vor allem meine Aufgabe, die ganze Familie zu beruhigen – auch wenn ich selber verärgert bin.» Auch trotz Alarmanlage und Ablenkdamm im Gumpischtal lebe man mit einer Unsicherheit. «Man überlegt sich zweimal, ob man bei Regen ins Urnerland fährt, um mit jemandem Geburtstag zu feiern.» Von einer Umfahrung erhofft sich Priska Bucheli eine Aufwertung der Lebensqualität.

Ein Konzept bereits im Kopf

Guido Demoliner, Wirt des Hotels Eden, machte bei der längeren Axensperrung vergangenes Jahr auch positive Erfahrungen.

Er hofft schon lange auf eine Umfahrung Sisikon: Guido Demoliner, Wirt im Hotel Eden, 49 Bild: Florian Arnold (Sisikon, 19. Juni 2020)

«Wanderer und Velofahrer schätzten es, auf der Gartenterrasse zu sitzen. Bei normalem Verkehr wird diese eher gemieden.» Dass seinem Restaurant ohne den Durchgangsverkehr Gäste flöten gehen könnten, glaubt er nicht. «Zu uns kommt man gezielt. Das ist eine Frage des Konzepts.» Und dieses habe man für den Fall der Umfahrung bereits im Kopf. Momentan kämpfe man aber mit vielen Absagen. «Bei schlechtem Wetter getrauen sich viele nicht, zu kommen, weil sie sich davor fürchten, dass sie nicht mehr nach Hause kommen.»

VCS fordert Tempo 30 Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) hat eine Petition lanciert. Darin wird das Bundesamt für Strasse (Astra) aufgefordert, auf der A4 durch Sisikon vom Dorni-Tunnel bis zum Tunnel «kleine Galerie» Tempo 30 einzuführen. Damit erhofft sich der VCS, Lärm und Abgas zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern und das Einbiegen von den Seitenstrassen zu erleichtern. Nach Entscheiden des Bundesgerichts sei Tempo 30 auch auf Hauptstrassen möglich. Die Bürger von Sisikon wurden gestern mit einem entsprechenden Schreiben und leeren Unterschriftenbogen bedient. (zf)