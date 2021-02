Kritik an Führung Urner Polizisten werfen der Sicherheitsdirektion «Schönrederei» vor In einem offenen Schreiben an den Urner Regierungsrat kritisieren «einige besorgte Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri», dass der Regierungsrat ein Postulat von Landrat Franz-Xaver Simmen zur Ablehnung empfiehlt. Christian Tschümperlin 22.02.2021, 19.49 Uhr

Eine Führungskrise oder alles nur halb so wild? Die Meinungen über die Spitze der Urner Kantonspolizei gehen aktuell weit auseinander. Für die Urner Regierung gibt es keinen Grund für eine externe Untersuchung. Das sehen einige Urner Polizisten anders: «Bei der Kantonspolizei Uri herrscht eine schlechte Stimmung», schreiben sie in einem Brief, der mit «einigen besorgten Mitarbeitern der Kantonspolizei Uri» unterzeichnet ist. Der Brief wurde der «Urner Zeitung» via alt Landrat Franz-Xaver Simmen zugestellt.

Die Urner Polizei bei Ermittlungen. Die Leistungen des Korps sind zwar gut, allerdings scheint es atmosphärische Schwierigkeiten zu geben. Bild: Matthias Stadler (Altdorf, 2017)

Im anonymen Schreiben werden deutliche Worte gewählt:

«Würde es einen Preis für Schönrederei geben, so müsste Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti dafür nominiert werden.»

Die Polizisten kritisieren die regierungsrätliche Stellungnahme in mehreren Punkten:

Die Idee für eine Mitarbeiterumfrage sei nicht vom Polizeikommando gekommen, sondern von Landrat Franz-Xaver Simmen.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage hätten öffentlich gemacht werden müssen. «Hätte man nichts zu verbergen und alles wäre gut, gäbe es keinen Grund, das Resultat der Umfrage nicht öffentlich zugänglich zu machen.»

In den letzten sechs Monaten hätten sechs Mitarbeiter der Kapo Uri ihre Kündigung eingereicht, darunter ein langjähriger Mitarbeiter aus dem unteren Führungskader. Der Regierungsrat hatte dagegen darauf hingewiesen, dass von Seiten der Sicherheitsdirektion seit Februar 2020 keine weiteren Suspendierungen oder Kündigungen erfolgt sind.

Teile der Polizei zeigen sich auch mit der Beförderungspolitik bei der Kantonspolizei Uri nicht einverstanden: «Der eine wird aufgrund mangelnder Sozialkompetenz zurückversetzt und der andere sogar noch befördert», schreiben sie. Die Chefin der Kriminalpolizei Uri müsse inzwischen ein Coaching belegen, um ihre Sozialkompetenzen und Führungsqualitäten zu stärken.

Regierungsrat soll handeln

Gemäss dem Schreiben hat die Kapo Uri ein Führungsproblem, «und zwar ganz oben im Kommando, so wie es vom Postulanten Franz-Xaver Simmen adressiert wurde». Mit der Annahme des Postulates bestünde die Möglichkeit, zu sagen:

«Leute, wir haben es vermasselt. Wir müssen reden.»

Deshalb bitten die Polizisten den Regierungsrat ausdrücklich, zu handeln.

Flavio Gisler ist Präsident des Personalverbandes der Kapo Uri und stellt auf Anfrage klar: «Die Behauptung, die Mitarbeiterbefragung habe wegen des Vorstosses Simmens stattgefunden, ist falsch. Dem Verband der Kantonspolizisten Uri (VKPUR) wurde bereits vor Einreichung des Vorstosses mitgeteilt, dass eine Mitarbeiterumfrage geplant ist.» Der VKPUR habe das Resultat der Mitarbeiterbefragung kritisch betrachtet. «In den Abteilungen Bereitschafts- und Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei sehen wir Handlungsbedarf. Da es in den anderen Abteilungen aber besser aussieht, würde ich das Resultat nicht als derart schlecht bezeichnen, wie das im anonymen Schreiben insinuiert wird.»

Sicherheitsdirektion bedauert anonymes Schreiben

Flavio Gisler nimmt zunehmend wahr, dass viele Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri über die anonymen Briefe und Interviews, die in regelmässiger Abfolge erfolgen, irritiert sind.

«Diese Aktionen verschlechtern die Glaubwürdigkeit der Polizei. Nur einzelne Mitarbeiter halten den Weg über die Presse für sinnvoll.»

Die Sicherheitsdirektion des Kantons Uri bedauert es ausserordentlich, dass sich «einige besorgte Mitarbeiter» anonym in einem Offenen Brief an den Regierungsrat äussern, «der bis zum jetzigen Zeitpunkt ausschliesslich den Medien zugestellt worden ist», wie Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti auf Anfrage schreibt. Um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, wäre es zielführender, wenn sich die Mitarbeiter bei ihren Vorgesetzten, dem Polizeikommandanten oder bei der Sicherheitsdirektion melden würden, so Moretti. «Sollte Unterstützung ausserhalb der Direktion gewünscht sein, haben Betroffene auch die Möglichkeit, sich an das Amt für Personal, an die externe Anlaufstelle für Konflikte am Arbeitsplatz oder aber an den Verband der Kantonspolizisten zu wenden.»

«Tatsachenwidrig» und «Halbwahrheiten»

«Die geäusserten Vorwürfe sind anonym, teilweise tatsachenwidrig und enthalten Halbwahrheiten», schreibt Moretti. Es sei korrekt, dass die durchgeführte Mitarbeiterbefragung bei der Kantonspolizei Handlungsbedarf aufgezeigt und verschiedene Detailthemen offengelegt habe, die Schritt für Schritt verbessert werden müssten. «Zu diesem Zweck wurde auch ein Paket mit 24 Massnahmen erarbeitet, die es nun umzusetzen gilt.»

Der Regierungsrat hatte in einer Antwort auf das Postulat zum inzwischen nicht mehr aktiven Landrat Franz-Xaver Simmen aus Altdorf damit argumentiert, dass die Kantonspolizei eine unterdurchschnittliche Fluktuationsrate hat und dass die Polizei eine sehr gute operative Leistung erbringt. Unter anderem damit hatte er seine Empfehlung an den Landrat begründet, eine externe Untersuchung der Führungsprobleme bei der Polizei sei abzulehnen. Das Postulat soll an der Session vom 24. März behandelt werden.