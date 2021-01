Kritik an Urner Hausarzt Jurist will Dr. Sala einen Maulkorb verpassen, weil er Corona verharmlost Der Urner Hausarzt Gianmarco Sala spricht am Samstag an einer Corona-Skeptiker-Demo in Schwyz. Daran stören sich ein Luzerner Jurist und die Urner Gesundheitsdirektion. Der Arzt will sich aber nicht bevormunden lassen. Anian Heierli 06.01.2021, 19.00 Uhr

In der Urschweiz steht ein heikler Demo-Samstag an. Trotz Versammlungsverbot planen Corona-Skeptiker auf dem Schwyzer Hauptplatz eine Kundgebung. «Gemeinsam für Meinungsfreiheit und Grundrechte», lautet ihr Motto. Und: «Gegen die Corona-Willkür.» Dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Versammlungen mit mehr als 15 Personen verbietet, stört die Veranstalter offenbar nicht.

Bereits im Spätsommer demonstrierten Corona-Skeptiker in Altdorf gegen die bundesweiten Schutzmassnahmen. Bild: Urs Hanhart

Im Gegenteil: Sie berufen sich auf eine Ausnahme, die politische Demonstrationen zulässt. 400 Personen sollen in Schwyz teilnehmen. Zusätzlich will das «Aktionsbündnis Urkantone» die Kundgebung in Sarnen, Stans und auf dem Altdorfer Lehnplatz live übertragen – auf einer Grossleinwand! So treten mehrere teils bekannte Personen auf, die den Massnahmen gegen das Coronavirus skeptisch gegenüber stehen.

Hausarzt Sala prominent auf der Rednerliste

Unter ihnen ist etwa der Altdorfer Hausarzt Gianmarco Sala, der sich schon früher öffentlich sehr kritisch zu den Covid-19-Massnahmen äusserte. In einem Brief forderte er die Urner Regierung dazu auf, den «Testblödsinn» und die Maskenpflicht zu stoppen. Mit von der Partie ist auch die in Erstfeld wohnhafte Lehrerin Prisca Würgler, die wegen ihrer Haltung an der Schule im nidwaldnerischen Emmetten freigestellt wurde.

Nun zeigen Recherchen, dass sich der Luzerner Unternehmensjurist Loris Fabrizio Mainardi bei der Urner Gesundheitsdirektion (Gsud) über den geplanten Auftritt von Hausarzt Sala beschwert hat. In einem E-Mail an die Gsud schreibt er:

«Wenn er als Arzt weiter öffentlich gegen Masken, Tests – und jetzt wohl auch Impfungen – hetzt, birgt dies ein erhebliches Ungehorsams- und Gesundheits-Gefährdungspotenzial.»

Laut dem Juristen kann sich Hausarzt Sala nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Diese ende dort, wo andere Menschen in ihren persönlichen Verhältnissen gefährdet würden. Aus seiner Sicht ist die Urner Gesundheitsdirektion deshalb angehalten, die Meinungsäusserungsfreiheit der ihnen unterstellten Mediziner zu beschränken – mittels einer Aufsichtsverfügung.

Heisst konkret: Gianmarco Sala soll nicht als Arzt, sondern als Privatperson auftreten. Auf Anfrage sagt Jurist Mainardi, wo er das Hauptproblem sieht: «Wenn Personen auf Onlineplattformen wie Facebook falsche Informationen verbreiten, ist das fast schon normal. Doch wenn ein Arzt öffentlich gegen Massnahmen spricht, werden diese innerhalb der Bevölkerung nicht mehr konsequent eingehalten.»

Nicht immer halten sich Corona-Skeptiker an Abstandsregeln. Bild: Urs Hanhart

Für Mainardi ist eine kritische Debatte über den Sinn von Schutzmasken und Versammlungsverboten legitim. «Diese Debatte muss aber vor dem Beschluss von Gesetzen geführt werden», sagt er. «Aber keinesfalls, wenn bereits harte Massnahmen gelten.»

Gesundheitsdirektion fordert faktenbasierte Kommunikation

Die Gsud gibt Jurist Mainardi im Grundsatz Recht. «Herr Sala darf seine Meinung als Privatperson selbstverständlich frei äussern», heisst es auf Anfrage. Jedoch stellt die Direktion klar, «dass er als Arztperson mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung gewissen Berufspflichten unterliegt.» Als Aufsichtsbehörde stehe man diesbezüglich mit Sala in Kontakt. Der Kanton Uri wolle eine wahrheitsgetreue und faktenbasierte Kommunikation im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie.

In einem E-Mail an Jurist Mainardi wird die Gsud noch konkreter. «Wir werden Herrn Sala schriftlich auffordern, bei seinen Meinungsäusserungen zu diesem Thema per sofort den Beisatz Arztperson zu unterlassen», heisst im E-Mail.

Hausarzt Gianmarco Sala will sich nicht bevormunden lassen. Bild: Florian Arnold

Hausarzt Gianmarco Sala äussert sich nicht konkret zum Inhalt seiner Rede, die er am Samstag in Schwyz hält. «Ich habe erst einige Stichworte notiert», sagt er. «Ich werde einfach mein Wissen und meine Erfahrung zum Virus teilen. Dazu zählt auch die Erfahrung, die ich in meiner Tätigkeit als Arzt gesammelt habe.» Zur Forderung – er dürfe nicht öffentlich als Mediziner auftreten – sagt er: «Ich werde dort als Privatperson sprechen. Ich werde aber sagen, dass ich Arzt bin.» Dies zu verschweigen, wäre aus seiner Sicht eine krasse Form der Bevormundung, die er nicht vertreten kann.

Ohnehin ist es dafür etwas spät. Auf dem Flyer der Demo-Organisatoren wird er als Redner und Urner Hausarzt aufgeführt. Neben einer Geologin, einem Künstler und einem Rechtsanwalt ist Sala somit der einzige Mediziner, der sprechen wird. Die Demonstration inklusive Live-Übertagung ist bewilligt. Es gilt Maskenpflicht.