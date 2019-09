KTV Altdorf startet erfolgreich in die neue Saison Die Handballer des KTV Altdorf besiegen den Erzrivalen KTV Muotathal auswärts 21:17. Torhüter Theo Ulrich brachte mit seinen Paraden den Gegner zum Verzweifeln. Urs Hanhart

Altdorf-Keeper Theo Ulrich, Neuzugang aus Muotathal, zeigte sich in blendender Verfassung. (Bild: Urs Hanhart, Muotathal, 31. August 2019)

Die Duelle zwischen den beiden KTV-Teams waren schon zu den Zeiten, als beide noch in der NLB spielten immer etwas Besonderes. Daran hat sich auch eine Liga tiefer nichts geändert. Das am Samstag zum Saisonauftakt ausgetragene Derby fand für Erstligaverhältnisse mit rund 300 Zuschauern für grosses Interesse. Und die Fans wurden nicht enttäuscht, kamen sie doch in den Genuss einer im Cupstil ausgetragenen Partie, in der sich die beiden Mannschaften nichts schenkten. Von der Spielqualität her war das Kräftemessen kein Highlight, aber dafür herrschte Spannung bis zum Schlusspfiff.

«Der KTV Muotathal hat uns mit seiner aufsässigen und harten Spielweise alles abverlangt. Ich bin erleichtert, dass wir den Sieg einfahren konnten. Mit der gezeigten Leistung bin ich nicht zufrieden. Unser neu formiertes Team ist erst seit sechs Wochen zusammen, es gibt noch viel zu verbessern», bilanzierte Mario Jelinic, Altdorfs neuer Spielertrainer nach dem Schlusspfiff. Und er fügte noch an: «Wir sind auf gutem Weg. Vor allem in der Offensive brauchen wir aber noch etwas Zeit, um die Automatismen zu perfektionieren. In der Abwehr haben wir zum Auftakt hingegen solid gespielt.»

Sieg mit starkem Schlussspurt gerettet

Die Urner konnten sich in der Startphase einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Diesen bauten sie bis zur 20. Minute auf relativ komfortable vier Längen (7:3) aus. Ab diesem Zeitpunkt verzeichneten die Gäste aber einen veritablen Durchhänger. Sie leisteten sich mehr als zehn Minuten lang lauter Fehlwürfe und technische Fehler, sodass die Einheischen dem Rückstand wettmachen konnten. 7:7 lautete das der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel war die Ladehemmung auf Seiten der Altdorfer behoben. Sie hatten den Gegner wieder gut im Griff und lagen Mitte der zweiten Halbzeit mit 16:13 in Front. Allerdings kämpften sich die Gastgeber abermals heran und schafften acht Minuten vor Schluss den 16:16-Ausgleich. Im Gegensatz zur letzten Saison, als die Gelb-Schwarzen enge Partien fast durchs Band verloren, konnten sie in Muotathal im entscheidenden Moment Gegensteuer geben. Dank eines verwandelten Siebenmeters von Florian Henrich, einem wunderschönen Briefkastentor von Jelinic sowie drei weiteren Treffern – erzielt durch Benjamin Vizi, Henrich und Flavio Fallegger – zogen die Gäste unwiderstehlich davon. Diesem eindrücklichen Schlussspurt hatten die Muotathaler nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen.

Theo Ulrich überzeugt mit vielen Paraden

Herausragender Akteur in den Reihen der Urner war ausgerechnet ein Muotathaler, nämlich der neu verpflichtete Keeper Theo Ulrich. Er präsentierte sich in absoluter Hochform und parierte nicht weniger als 15 der 32 gegnerischen Abschlussversuche, darunter auch einen Penalty. Damit erzielte er auf eine sensationelle Erfolgsquote von 47 Prozent. Zum besten Skorer avancierte Neuverpflichtung Vizi, der fünfmal einnetzte, gefolgt von Jelinic und Kreisläufer Tomas Adamcik mit je vier Torerfolgen. Auch Alexsandar Stojanovic, der vierte Neuzugang nebst Ulrich, Jelinic und Vizi, trug seinen Teil diesem wichtigen Startsieg bei. Er versenkte bei seinen drei Abschlussversuchen drei Bälle im Kasten.