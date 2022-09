Gasthaus Tourist in Isenthal schliesst bald

Kultur Bald ist für beide Schluss: Das Trio Einzig und dr Andr haben im Isenthaler Tourist gespielt Die Wirtsleute Lisbeth und Walti Aschwanden gehen bald in Pension. Zuvor boten sie dem Musikertrio die Gelegenheit, in der Dorfbeiz aufzutreten. Josef Schuler 12.09.2022, 14.45 Uhr

Das Trio Einzig und dr Andr sind im Gasthaus Tourist aufgetreten. Bild: Angel Sanchez/PD

Das Trio Einzig und dr Andr zog am Samstagabend das zahlreiche Publikum im traditionsreichen Gasthaus Tourist im Isenthal mit leisen, auch melancholischen Balladen in Bann. Ein Konzert mit Liedern – nicht mehr, nicht weniger, wie Musiker Benno Muheim salopp ankündigte. Denn bald ist Schluss mit der Beizentour. Ebenso mit dem Gasthaus Tourist. Denn Ende Januar schliesst der Betrieb die Tore. Die langjährigen Wirtsleute Lisbeth und Walti Aschwanden gehen in Pension.

Bald geht auch die Dörflitour des Trios zu Ende. Beizenkonzerte mit berührenden erzählerischen Liedern, das war ihre Idee. Sie wollten nach der Covid-Durststrecke die Gastronomie und auch die eigene Kulturbranche wieder stärken. «Unsere Beizentour war einmalig, überall anders und überall gut besucht», zeigte sich der Liedermacher und Kulturmensch Benno Muheim zufrieden.

Eine Ära geht zu Ende

Nach 34 Jahren Wirten ist auch im Gasthaus Tourist bald Schluss. «Alles hat seine Zeit», sagen die Wirtsleute. Sie suchen weiterhin auf Februar intensiv eine Nachfolgelösung. «Für unsere Zeit als Gastronomen bedanken wir uns bei allen aus nah und fern, für eure Liebe, Treue und Freundschaft.» Lisbeth Aschwanden fand bei ihrer Begrüssung freudige und humorvolle Worte. Sie bedankte sich bei den Dreien und beim Publikum für den Abend. Sie erinnerte sinnig an den aktuell laufende Spielfilm «Drii Winter», wo sie als Wirtin im eigenen Gasthaus in eine Rolle schlüpft, ein Höhepunkt für das Wirtepaar in einer langen Gasthauskarriere. Drei Generationen Aschwanden führten seit 1924 das Haus. Jost Aschwanden, ein versierter Bergführer, führte den Betrieb mit seiner tüchtigen Frau Anna Marty. Viel zu früh verstarb Jost. 1925 kam Walter senior, ein Jahr später Werner zur Welt. Werner ertrank 1949 beim tragischen Bootsunglück an der Isleten. Nach Walter Aschwanden seniors Heirat mit Margrit Gisler führten die beiden den Tourist von 1955 bis 1989 und bauten den Betrieb stetig aus. Seither leiteten der gelernte Koch Walter junior und Lisbeth die Geschicke zur Zufriedenheit unzähliger Gäste.

«Was gsii isch isch gsii, jetzt schick di drii», sangen die drei Musiker mit leisen, fast wehmütigen Stimmen gegen Schluss des Abends. Der Applaus war lange, eine Zugabe folgte und bei einigen hinterliess der Abend wohl nachdenkliche Gedanken.

Hinweis: Mehr Informationen unter www.einzigandr.ch. Weitere Konzerte am 16. September auf dem Klausenpass und am 29. Oktober im Theater Uri.