Bei den Altdorfer Dezembertagen war Flexibilität gefragt

Kultur Altdorfer Dezembertage: Veranstalter mussten flexibel sein Die traditionelle Kulturreihe vor Weihnachten hat dieses Jahr zwar stattgefunden. Aber geprägt war sie ein weiteres Mal von Corona. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen eindrücklichen Auftritt gab es von Jelly (rechts) und Lise Kerkhof am Weihnachtskonzert im Theater Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Dezember 2021)

Ein bisschen besinnlich, aber vor allem mit beschwingten und groovigen Weihnachtsliedern sind im Theater Uri die Dezembertage zu Ende gegangen. Das sehr gut besuchte Konzert am Samstagabend widerspiegelte dabei die gegenwärtige Situation in der Kulturszene. Das Hausorchester spielte in einer etwas anderen Besetzung als geplant, mehrere Ausfälle mussten ersetzt werden.