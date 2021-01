Kultur Mit Herzblut fürs Theater: Uri dankt Anita und Marco Schenardi Das Ehepaar feiert nächstes Jahr die goldene Hochzeit. Pünktlich zum fünfzigsten Jahr auf ihrem gemeinsamen Lebensweg werden sie mit dem Goldenen Uristier geehrt. Christian Tschümperlin 04.01.2021, 05.00 Uhr

Dass Anita und Marco Schenardi aus Altdorf eines Tages in der Urner Theaterszene gross werden würden, war nicht geplant. Nun würdigt der Urner Regierungsrat aber ihr lebenslanges kulturelles Schaffen mit dem Goldenen Uristier. Pünktlich im Jahr also, in dem das Paar seine goldene Hochzeit feiert. Die Verleihung der Auszeichnung wurde aber auf einen späteren Termin verschoben.

Anita und Marco Schenardi vor ihrem Haus in Altdorf. Sie erhalten den Goldenen Uristier 2020. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Dezember 2020)

Wenn die Sprache auf Marco und Anita Schenardi kommt, fallen bald einmal ihre Rollen als Wilhelm Tell und der Stauffacherin im Tellspielhaus respektive dem Theater Uri in den 1980er- und 1990er-Jahren. Marco Schenardi sagt aber: «Ich möchte nicht mit einer bestimmten Rolle in Erinnerung bleiben.» Das Paar ist bis heute bescheiden geblieben. Als Ralph Aschwanden, Vorsteher Amt für Kultur und Sport, die gute Nachricht überbrachte, bedingten sich die Schenardis eine Bedenkzeit aus. Anita Schenardi sagt:

«Andere Leute würden das auch verdienen. Theater ist immer Teamarbeit, es hängt von vielen Leuten ab, ob das Stück gelingt.»

Das Mikrofon als Partner

Wenn es etwas gibt, was Marco Schenardi besonders am Herzen liegt, so ist es seine Arbeit bei der Übersetzung von Theaterwerken und Hörspielen in die Urner Mundart. Der ehemalige Deutschlehrer am Kollegium Altdorf machte sich damit schon in den 1990er-Jahren einen Namen. Unter anderem schuf er diverse Mundartfassungen für Hörspiele von Geri Dillier, Buschi Luginbühl oder Margret Nonhoff, die auch für das Schweizer Radio produziert wurden. Anita und Marco Schenardi-Arnold wirkten oft selber als Sprecherin respektive Sprecher mit. «Das ist ein ganz anderes Schaffen beim Radio. Der Partner ist immer das Mikrofon», sagt Marco Schenardi. Ihre letzte Arbeit für Radio SRF «Ich bi nä beesi Fräu» des Elsässers Pierre Kretz wurde 2017 an den Zonser Hörspieltagen als bestes Dialekthörspiel des gesamten deutschsprachigen Raums ausgezeichnet. «Glücklicherweise gab es nebst der elsässischen Fassung auch noch eine französische. Das Elsässische ist schwierig zu übersetzen», sagt Marco Schenardi. Beim Urner Mundartwörterbuch von Felix Aschwanden bediente er sich nie.

«Ich übersetze in die Sprache, in der ich rede»

, so Marco Schenardi. Die Sprache entwickle sich laufend, einige Wörter aus dem Wörterbuch seien bereits nicht mehr im Gebrauch. Und die junge Urner Generation redet noch einmal anders: «Unsere Söhne sagen zu uns beispielsweise: Jesses, redet ihr breit», sagt Anita Schenardi und schmunzelt.

Zum Theater kam Marco Schenardi dank Thomy Truttman, der das Altdorfer Jugendtheater verantwortete. «Er hat das irrsinnig gut gemacht, doch die Bühnensprache war mir zu papierig.» Drei Monate später hat ihn Thomy Truttmann angerufen und gefragt, ob er ein Freilichtstück von Heinz Stalder ins Urnerdeutsch übersetzen wolle. Marco Schenardi spielte gleich selber mit.

Als «Burschen» Mädchen spielten

Bis in die späten 60er-Jahre war das Kollegitheater noch ausschliesslich mit «Burschen» besetzt. So kam es, dass Marco Schenardi etwa die Rolle der Toinette im Stück «Le Malade imaginaire» verkörperte. Pater Esso und Peter Mattli entschlossen sich aber, auch junge Frauen auf der Bühne zuzulassen. Anita Schenardi war 19, als sie dazustiess.

Damals spielten beim Kollegitheater Männer also Frauen. Und heute? Wäre es denkbar, dass die Rolle des Tell beim Theater Uri dereinst von einer Frau verkörpert wird? «Warum nicht?», sagt Anita Schenardi und lacht. Es gäbe ja auch Frauen, die auf die Jagd gingen. «Ob es bei allen gleich gut ankäme, ist aber eine andere Frage.» In lebendiger Erinnerung bleibt Anita Schenardi die Usstrümmletä in Altdorf im Jahre 1998. Damals hatten einige Frauen mit ihrer Teilnahme mit der Tradition gebrochen, wonach diese nur Männern vorbehalten ist. Darunter war sie selber. Dies sorgte für Misstöne.

Eine tragende Rolle kam den beiden bei der Theatergruppe Momänt & Co zu, die 1992 gegründet wurde. Jahrelang waren sie mittendrin. Mehrfach spielte das Paar im Theater auch ein Pärchen. Im Alltag schauspielern die beiden aber nicht, «jedenfalls nicht bewusst», wie Anita Schenardi mit einem Augenzwinkern sagt.

Die Theatergruppe Momänt & Co in Aktion. Im Bild von links nach rechts: Marco Schenardi, Sandra Lussmann-Arnold, Beat Widmer und Hans Aschwanden. Bild: Angel Sanchez (4. Januar 2004)

In des Vaters Fussstapfen

Mittlerweile haben sich die Schenardis weitgehend aus der Theaterarbeit zurückgezogen. Er ist 74 und sie ist 73. «Es ist wichtig, dass die Jungen nachrücken», sagt Marco Schenardi. Alle drei Söhne, Matteo, Andri und Luca, sind im kulturellen Leben aktiv. Sohn Matteo tritt in des Vaters Fussstapfen und soll im Theater Uri die Rolle des Tell im kommenden Jahr verkörpern, wenn die Inszenierung auch wirklich aufgeführt werden kann. Marco Schenardi darf es diesmal geniessen: Er wird im Publikum sitzen und stolz applaudieren. Und Anita Schenardi will es beim Tellspiel noch einmal wissen:

«Das Theaterleben ist schön. Ich habe angeboten, noch einmal in einer Nebenrolle mit dabei zu sein.»