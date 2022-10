Altdorf «Ich werde noch offener sein»: Integratives Theaterprojekt berührt das Urner Publikum Vor voll besetzten Stuhlreihen konnten Einheimische sowie Migrantinnen und Migranten nach einer langen und intensiven Probenzeit endlich Lory Schranz' Theaterstück «Fremd sein» präsentieren. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 12.10.2022, 14.15 Uhr

Lory Schranz' Theaterprojekt «Fremd sein» greift das Thema auf: «Unter der Haut sehen wir alle gleich aus.» Damit begeistern und berühren die Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum am Premierenabend. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 10. Oktober 2022)

Wir wollen ja nicht zu viel verraten, nur so viel: «Sensationell!», «Berührend, bin sehr beeindruckt!» Das sind die Stimmen aus dem Publikum nach der Premiere von Lory Schranz’ Theaterprojekt «Fremd sein» am vergangenen Montag im Winkel in Altdorf. Sieben weitere Aufführungen folgen noch bis einschliesslich Sonntag, 16. Oktober.

Ein Kaleidoskop aus Szenen vermittelt die ganze Bandbreite aus den Themen, mit denen ein Mensch konfrontiert wird, wenn er eine Flucht wegen der Bedrohung von Leib und Leben durchmacht. Eine Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart, und die persönlichen Fluchtgeschichten der Migrantinnen und Migranten werden genauso aufgegriffen, wie die mit einem Augenzwinkern dargestellten Eigenheiten der Schweizer. Mit so manchen Vorurteilen und falschen Vorstellungen wird aufgeräumt – und ein Gedanke zieht sich wie ein roter Faden bis zum Ende durch: Wir sind alle einfach Menschen einer Welt. «Unter der Haut sind wir alle gleich», spricht ein Kind ins Mikrofon.

Sie leben, was sie spielen, und spielen, was sie leben

Deshalb können auch wieder Glück, Unbeschwertheit und Lebensfreude Platz haben. Und so lebt die Theatergruppe genau das, was sie in ihrem Stück vermittelt: «Indem wir einander kennen gelernt haben, ist die Scheu gefallen», ist Carmens Beobachtung. Sie ist eine der einheimischen Mitspielerinnen. Sie fährt fort:

«Die Migrantinnen und Migranten meinten, sie stünden nicht so hoch wie wir. Das hat sich jetzt gegeben, sie sind selbstbewusster geworden.»

Nachdem in der Gruppe der Wunsch von den Flüchtlingen ausging, sich auch ausserhalb der Proben zu treffen, seien sie noch mehr zusammengewachsen. Das ist auch auf der Bühne spürbar. Auch wenn die Abläufe noch nicht ganz perfekt sind – Carmen verrät, dass der Einsatz einer Gruppe zu früh war – wird souverän weitergespielt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Es ist ein Miteinander, alle Beteiligten spielen mit Freude und Leidenschaft – und nicht zuletzt mit einer ordentlichen Portion Charme.

Sensibel und ausdrucksstark begleiten Christoph Gautschi an Schlagzeug und Perkussion und Gianluca Sala an der Gitarre zusammen mit dem Projekt-Chor unter der Leitung von Franziska Hach-Herger die Aufführung musikalisch.

«Alles hat mir sehr gut gefallen, aber besonders die Musik, das Zusammenspiel aller Beteiligten und wie sie probieren, sich hier zurechtzufinden, haben mich nachhaltig beeindruckt. Ich werde noch offener sein», fasst eine Besucherin ihre Eindrücke zusammen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Die Mitarbeiter vom Treffpunkt 26 an der Hagenstrasse 26, Altdorf bieten jeweils eine Stunde vor der Vorstellung im Theatercafé verschiedene Getränke, zum Beispiel Ayran, ein türkisches Joghurtgetränk, sowie süsse und salzige Kuchen, Hambasha – das ist eritreisches Brot – und Popcorn an. Vor den Aufführungen am Freitagabend, Samstagmittag und -abend kann man sich mit Linsensuppe und tibetischen Momos, mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen, stärken.

Weitere Aufführungen finden am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, am Samstag, 15. Oktober, um 14 und 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr, statt. Platzreservierungen sind bei Walter Triulzi Goldschmied, Altdorf, möglich.

