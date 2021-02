Kultur und Corona Das Musikfestival Andermatt Live findet erst wieder 2022 statt In diesem Jahr gibt es kein Festival. Dafür sind für den Sommer kleinere Konzerte geplant. Markus Zwyssig 02.02.2021, 15.47 Uhr

Stefanie Heinzmann mit ihrer Band bei ihrem Auftritt bei Andermatt Live. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 18. März 2018)

Mit dem Entscheid haben es sich die Organisatoren des Festivals Andermatt Live nicht einfach gemacht. Im Gegenteil: «Nach langem Abwarten, Umdenken und Neukonzipieren haben wir uns dazu entschieden», so Shane Lutomirski, Medienverantwortliche des Festivals. Die momentanen Umstände würden es verunmöglichen, zu den gewohnten Festivaldaten im März einen Event durchzuführen. Daher habe man sich entschieden, das diesjährige Musikfestival Andermatt Live offiziell in den Winter 2022 zu verschieben. Shane Lutomirski bleibt aber optimistisch: «Das Andermatt-Live-Team kann es kaum erwarten, in Zukunft wieder Veranstaltungen zu machen, die für das Publikum, die Künstler sowie die Crew gleichermassen sicher und sorglos geniessbar sind.»

In ungewohnten Zeiten soll es trotz allem Überraschungen geben. «Unser Team arbeitet zurzeit daran, im Sommer 2021 in Andermatt kleinere Konzerte durchzuführen», verrät Lutomirski. «Wir möchten auch in schwierigen Zeiten musikalische Erlebnisse ermöglichen.» Genaueres werde man im Frühling bekanntgeben. Auch der Termin für die nächste Ausgabe des Festivals Andermatt Live soll nächstens kommuniziert werden.