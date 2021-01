Kultur- und Sportanlässe In diesem Jahr ist in Uri einiges geplant – ob auch alles stattfindet, steht jedoch noch in den Sternen Alpentöne, Tellspiele und Rütlischiessen: In Uri ist im neuen Jahr einiges an Veranstaltungen angesetzt. Die Entwicklung der Pandemie dürfte aber wohl noch für einige Änderungen sorgen. Markus Zwyssig 04.01.2021, 17.49 Uhr

Die Altdorfer Tellspiele sollten Ende August Premiere feiern. 2016 wurde letztmals gespielt. Im Bild: Walterli alias Gian Luca Barengo mit Ariant Sakiri als Gessler im Hintergrund. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Altdorf, 13. August 2016)

Wohl noch nie war es so schwierig, eine Vorschau auf die im neuen Jahr anstehenden Anlässe zu erstellen. Es überwiegt die Ungewissheit, was tatsächlich stattfinden können wird. Die nachfolgende Liste erhebt denn auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nur eines ist gewiss: Bis zum 22. Januar können keine Veranstaltungen mit Publikum durchgeführt werden. Die normalerweise alle zwei Jahre im Theater Uri stattfindenden Aufführungen der Theatergruppe Momänt & Co. im Januar und Anfang Februar mussten abgesagt werden. Die Fasnacht findet 2021 in Uri, aber auch in allen anderen Zentralschweizer Kantonen nicht statt.

Beim Theater Uri bleibt man dennoch zuversichtlich. So werden auf der Website des Theaters ab Ende Februar verschiedene Veranstaltungen angekündigt. «Was wir geplant haben, das wollen wir, wenn immer möglich, auch durchführen», sagt Michel Truniger, Leiter des Theaters. Dabei halte man sich wie immer an die geforderten Schutzmassnahmen. Das Theater Uri will dabei kreativ bleiben und sich den entsprechenden Vorgaben anpassen.

Truniger versichert, dass das Theater bereit sein werde, wenn es wieder möglich sei, Veranstaltungen durchzuführen. «Wir haben Verständnis für die Massnahmen», sagt er, um gleich anzufügen: «Aber es ist für alle im Kulturbereich nicht einfach.» Vor allem wünscht er sich für die Zukunft differenziertere Regelungen, da solche Einschränkungen wohl noch länger andauern werden. «Wenn 30 Personen in einem grossen Saal Kultur geniessen, ist das etwas anderes als in einem Kleintheater.» In einem grossen Kulturhaus brauche es eine gewisse Zuschauerzahl, damit man eine Veranstaltung finanziell ausgeglichen durchführen könne. «Ab 100 Personen sind wir mit Anpassungen im Programmbereich einigermassen handlungsfähig. Ab 300 Besuchern können wir fast schon normal arbeiten», erklärt Truniger.

Digitale Kultur erlebt einen Boom

Aber auch jetzt, in einer Zeit, in der Veranstaltungen mit Publikum nicht möglich sind, ist es rund ums Theater Uri nicht still. So erlebt die digitale Kultur mit Veranstaltungen, die man sich zu Hause auf dem Computer anschauen kann, einen regelrechten Boom. «Das hätten wir so nicht erwartet», sagt Truniger. Inzwischen sei man bei insgesamt über 14'000 Aufrufen für die verschiedenen Konzerte, Theater- und Filmaufführungen. «Das ist fantastisch.» Rund 6000 Aufrufe hatte alleine schon das neue Hausorchester des Theaters zu verzeichnen. «Der digitale Weg kann funktionieren.» Aber auch der finanzielle Aspekt dürfe nicht ausser Acht gelassen werden. Es gelte, auch für die digitalen Aufführungen finanzielle Partner zu finden.

Konzerte werden ins Freie verlegt, Theater sucht neue Wege

Verschiedene Veranstaltungen wurden aber auch abgesagt. So kann der Gospelchor Uri nicht auftreten. Nicht stattfinden werden auch die Vorführungen der Tanzgruppe «Because I Love» von Vanessa Walker-Sicher. Viele Kulturschaffende suchen dabei nach Alternativen zu Konzerten im Saal. So planen die Feldmusik Altdorf und der Musikverein Seedorf ihre Konzerte im kommenden Sommer draussen. Das Kollegitheater Altdorf möchte ebenfalls gerne spielen und sucht nach Formen, die eine Umsetzung erlauben.

Rockte 2019 bei Andermatt Live!: die Hardrockband Krokus. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 5. April 2019)

Das Festival Andermatt Live! musste 2020 abgesagt werden. 2021 soll es wieder stattfinden, auch wenn zurzeit noch keine definitiven Daten bekannt sind, wie Mediensprecherin Shane Lutomirski auf Anfrage sagt. «Wir haben verschiedene Schutzkonzepte und Umsetzungsideen für das nächste ‹Andermatt Live!›-Festival erarbeitet.» Sie freue sich schon jetzt darauf zu sehen, welche Möglichkeiten man im neuen Jahr haben werde, um Musik und Kultur in Andermatt auch in der veränderten Eventwelt anzubieten. Jedenfalls sei man flexibel und zuversichtlich. «Für konkretere Informationen müssen wir aber mindestens die Entwicklungen im Januar abwarten», so die Mediensprecherin.

Bluessänger Philipp Fankhauser sollte am Tonart-Festival in Altdorf auftreten. Unser Bild zeigt ihn bei einem Auftritt im Konzertsaal des KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. März 2018)

Das ursprünglich Ende März 2020 geplante Tonart-Festival in Altdorf soll nun am 9. und 10. April stattfinden. Ob es dabei bleibt, wird Mitte Januar entschieden. Das Programm ist bereits bekannt. Es ist dasselbe wie schon 2020 geplant: Auftreten sollen unter anderen Philipp Fankhauser und Seven. Mit von der Partie ist auch die Festivalband Take This mit verschiedenen Gästen.

Die Aufführungen des Freilichttheaters Madrano sind vom 28. Mai bis 19. Juni in Bristen geplant. Und auch die Fans klassischer Musik sollen auf ihre Kosten kommen. Das Swiss Alps Classics soll vom 2. bis 6. Juni stattfinden. Am 6. Juni ist ein Auftritt des Swiss Orchestra in der Andermatt Concert Hall geplant. In der zweiten Jahreshälfte soll auch das Gotthard Klassik-Festival wieder stattfinden.

Das Blasorchester des Alpentöne-Festivals mit dem französischen Jazzmusiker Michel Godard beim Auftritt am internationalen Musikfestival Alpentöne 2019. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. August 2019)

Das internationale Musikfestival Alpentöne ist vom Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. August, geplant. Informationen dazu sind im Februar zu erwarten. Die Altdorfer Tellspiele wurden auf 2021 verschoben. Ob die Durchführung möglich sein wird, will man im Februar entscheiden.

Geplant sind die Aufführungen vom 28. August bis zum 23. Oktober. Im September soll zudem in Uri der Innerschweizer Kulturpreis, die höchste kulturelle Auszeichnung der Region, verliehen werden.

Auch in sportlicher Hinsicht ist einiges geplant

Vom 11. bis zum 13. Juni wird die ganze Schweiz auf Andermatt, Sedrun und Disentis schauen. Während dreier Tage finden hier Rennen der Tour de Suisse statt. Am Freitag, 11. Juni, sind die Fahrer auf der Strecke Fiesch–Disentis/Sedrun unterwegs. Am Samstag, 12. Juni, findet das Einzelzeitfahren von Sedrun nach Andermatt statt. Am Sonntag, 13. Juni, wird zur Königsetappe mit Start und Ziel in Andermatt gestartet. Zudem findet der Abschluss der Tour de Suisse statt. Das Zielgelände in Andermatt befindet sich bei der Gemsstock-Talstation.

Beim 98. Urner Kantonalen Schwingfest in Bürglen feierte Pirmin Reichmuth seinen Festsieg nach dem Schlussgang gegen Sven Schurtenberger. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Bürglen, 12. Mai 2019)

Der Schwingklub Erstfeld organisiert das 99. Urner Kantonale Schwingfest. Dieses musste auf den 30. Mai verschoben werden. Der Jungschwingertag findet am 29. Mai statt. 2020 wurde das 158. historische Rütlischiessen abgesagt. Nun soll es am 10. November stattfinden.

Auch die Schützen sollen wieder auf ihre Kosten kommen – wie hier beim Rütlischiessen 2019. Bild: Urs Hanhart (Rütli, 6. November 2019)

Vom 11. bis 21. Dezember soll schliesslich die Winteruniversiade unter anderem im Urserntal und in Engelberg stattfinden.